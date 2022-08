Muliebris, ecco il festival dei diritti delle donne: la due giorni di eventi a Capaci

Giovedì 26 e venerdì 27 agosto torna la manifestazione dedicata all'universo femminile organizzato dalla Consula delle donne con il patrocinio del Comune di Capaci.

Torna a svolgersi la seconda edizione di "Muliebris, festival dei diritti delle donne": una due giorni ricca di ospiti e di eventi, per riflettere insieme, attraverso l'arte nelle sue varie declinazioni, sul ruolo della donna nella società di ieri e di oggi e su quanto sia ancora fondamentale lottare per i diritti di tutte le donne.

Il Festival offre diversi eventi di carattere culturale, tutti dedicati a parlare di diritti e della condizione femminile, che vedranno in scena delle donne (attiviste, artiste, scrittrici, fotografe) che hanno accolto l’invito della Consulta delle Donne a partecipare e servirsi del loro talento per sensibilizzare la cittadinanza sui temi delle discriminazioni di genere, dei stereotipi, dei diritti negati.

Per la fotografia sarà protagonista la fotografa Elisabetta Bondì con lamostra fotografica "Vedi cara. E' difficile spiegare". Per il teatro, riflettori accesi sullo spettacolo teatrale "Olympe de Gouges. Io sono la mia opera", liberamente ispirato al romanzo "La donna che visse per un sogno" di Maria Rosa Cutrufelli, con la regia di Adriana Castellucci.

Letteratura al femminile con la presentazione del libro "Camicette bianche” di Ester Rizzo ed infine lo spettacolo musicale con le note della cantautrice siciliana Oriana Civile.

Il programma

Venerdì 26 agosto

Ore 17: torneo di burraco presso lo Chagall bistrot in Piazza Antonio Cataldo

Ore 18.30: inaugurazione mostra fotografica "Vedi cara. E' difficile spiegare" di Elisabetta Bondì, presso la sala Macine di Palazzo Conti Pilo

Ore 21.15: spettacolo teatrale "Olympe de Gouges. Io sono la mia opera", liberamente ispirato al romanzo "La donna che visse per un sogno" di Maria Rosa Cutrufelli, drammaturgia e regia di Adriana Castellucci, a cura della Compagnia Art&fatti, direzione artistica di Giuseppe Pagano, con la partecipazione del Centro Studi Danza Arabesque, prezzo Piazza Calogero Troia

Sabato 27 agosto