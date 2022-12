Festival "La mia Africa": a Palermo quattro giorni di musica, dibattiti e laboratori

L’Africa parla, l'Africa canta, l’Africa c’è, grazie a Voi. Sarà l’Africa la grande protagonista di questo evento unico nel suo genere per la città di Palermo. Quattro giorni di dibattiti, laboratori, spettacoli musicali e teatrali. Un Festival che realizzerà uno scambio culturale tra Africa e Sicilia. Il Festival, promosso da Africa Djengu aps e Ciwara ristorazione, cultura musica africana, con il supporto dell’Assessorato alla Cultura del Comune di Palermo, è un progetto che vuole fare scoprire e ritrovare la cultura africana, così come gli africani la conoscono, con le loro parole, la loro musica, i loro pensieri. Sarà un modo per condividere con la città di Palermo, fare comunità, attivare quello scambio fatto di parole, musica, arte e cultura attraverso il quale riconoscersi nelle diversità. Sarà anche un’occasione di coinvolgimento e conforto per le tante persone che vivono a Palermo ma che hanno lasciato da poco o da molto la propria Terra, la famiglia, gli amici ed anche per tutti i giovani di seconda e terza generazione, figli di migranti presenti in città, che conoscono poco o per nulla la Storia del Paese di origine dei genitori. Protagonista dell’evento sarà Piazza Caracciolo, la Vucciria, perché è nelle piazze che in Africa, come in qualunque altra parte del Mondo, ci si incontra, si sta insieme, si condivide.

Il programma

Giovedì 15 dicembre

Ore 15.00 apertura Festival. Saluti del Sindaco Roberto Lagalla

Ore 15.30: Dibattito, Quale futuro per i Kemit?

Dalle 19.00: Pacha Kama, Chris Obehi, Badara Seck group e Bassirou Dj set

Venerdì 16 dicembre

Dalle 13.00 alle 15.00 Fernando Fyaman Trio “Brasiledades”

Dalle 15.00 alle 19.00 Laboratori di danze e percussioni africane

Dalle 19.00: spettacolo teatrale La Mia Africa di Doudou Diouf, Ciwara United, Naby eco trio e Bassirou Dj set

Sabato 17 dicembre

Dalle 13.00 alle 15.00 Matilde Politi

Dalle 15.00 alle 19.00 Laboratori di danze e percussioni africane

Dalle 19.00: Djeli Ndiayemusic, New afro sound, Kadialy Kouyate accompagnato da Abib Diouf e Yaya Dembele e Bassirou Dj set

Domenica 18 dicembre

Dalle 13.00 alle 15.00 Ismaila e Alieu live soft music

Dalle 15.00 alle 19.00 Laboratori di danze e percussioni africane

Dalle 19.00: Le Matrioske, Doudou Group, Bassirou Dj set

Africa Djengu è una associazione di promozione sociale non ancora riconosciuta, in fase di iscrizione al Registro Unico Nazionale del terzo settore (Runts) che nasce nel 2017 da un gruppo di giovani senegalesi al fine di praticare l’Ethnic Salad Bowl, “insalatiera etnica” (evoluzione del Melting Pot), in cui ciascun “ingrediente” conserva la sua specificità, creando insieme agli Altri nuovi modelli culturali. Ciwara ristorazione, cultura e musica africana, è da quattro anni presente a Palermo, in piazza Caracciolo, alla Vucciria. Propone un ricco menù di piatti della tradizione senegalese, del Sahel occidentale e proposte di cucina afrosiciliana. Conosciuto e riconosciuto dal territorio per i concerti della domenica sera del Doudou group e le Jam session del martedì sera.