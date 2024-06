Il festival La Culturale debutta a Palermo: due giorni di incontri tra filosofia, letteratura, musica e teatro

Il 29 e il 30 giugno 2024, il festival nomade e itinerante La Culturale farà il suo debutto nel capoluogo siciliano. Due giorni di incontri tra filosofia, letteratura, musica e teatro con la formula ormai consolidata nelle precedenti edizioni di Milazzo (2022) e Catania (2023).

Il tema della rassegna di quest’anno è "Confini", con un percorso di due giorni in cui, tramite un approccio multidisciplinare, guarderemo all'ambiguità del concetto di soglia/limite in un tempo in cui non è più possibile restare indifferenti dinanzi alle contraddizioni di un mondo in continuo cambiamento, per ritornare, infine, alle domande fondamentali che da sempre muovono l’uomo nel rapporto con ciò che egli definisce reale.

Con ospiti di rilievo nel panorama artistico e culturale, l'evento prenderà vita nel cuore pulsante di Palermo nei seguenti spazi: libreria Feltrinelli, teatro Spazio Franco (cantieri culturali alla Zisa), al Giardino dei Giusti e Area Madera. Il Festival è curato da Giancarlo Cutrona (fondatore e direttore creativo), Giovanni Maria Campo, Alessio Canini, Livia Di Vona e Valentina Scianna. Per conoscere i dettagli del programma con gli ospiti che interverranno e le informazioni sui biglietti, è possibile consultare il sito.