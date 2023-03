Al via il festival #iosonoio: una giornata tra sport e arte al Castello La Grua Talamanca di Carini

Il 2 aprile, al Castello La Grua Talamanca di Carini, al via il Festival #iosonoio. Un evento ludo-solidale organizzato da Insieme non si molla con la partecipazione di Io barcollo ma non mollo, studio spazio Aba, istituto comprensivo Laura Lanza Baronessa di Carini, la scrittrice Vanessa Leone, Marco Buzzetta gruppo scout 1, Firemoon event - birillo animazione clow, la ballerina Viviana Buzzotta, Cinzia Bagnasco con Asd Azzurra Ginnastica Ritmica, istituto comprensivo statale Renato Guttuso, Ivan Fiore, Mago Plip, The Fusion, Shida e staff selection.

Il programma

Dalle ore 9.30 alle 13.30 apertura del festival, seminario formativo sull'autismo, laboratori creativi, progetto "Notte di letture" 16esima edizione, presentazione del libro "Il ritorno di Momò", mostra elaborati artistici "Non solo il 2 aprile", ballo coreografico inclusivo, animazione e intrattenimento.

Dalle ore 15.30 alle 19.30 ginnastica ritmica, musica sensoriale, coro voci bianche, artisti di strada e circensi, postazione social, merenda condivisa, comici, rock band. Tra gli sponsor anche Tecno Box.