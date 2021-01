"Illustramente", al via la nuova edizione (online) del festival della letteratura per l'infanzia

Dal 21 al 24 gennaio torna "Illustramente", il festival dell'illustrazione e della letteratura per l'infanzia, giunto all'ottava edizione, coideato e diretto da Rosanna Maranto.

L'obiettivo della manifestazione, la cui missione è il diritto alla fiaba per tutti i bambini, è quello di riuscire a creare le condizioni affinchè la cultura sia fruibile a tutti, soprattutto in questo delicato momento legato all’emergenza sanitaria. Nel corso del festival online, si discuterà della fiaba e del suo cammino, dal racconto orale alle immagini, alla nuova didattica. Ci si concentrerà sull'importanza della fiaba come volano per il turismo in Sicilia e radice di un'identità europea. Alla luce di un cambiamento epocale, si parlerà di pedagogia, delle nuove tecnologie informatiche da mettere al servizio della cultura per offrire validi supporti agli insegnanti, agli educatori, ai genitori, al mondo dell' infanzia e dell'adoloscenza.

All'ottava edizione speciale online parteciperanno diversi protagonisti del mondo della cultura, della scuola, dell’università, dell'arte come, ad esempio, l’animatore, disegnatore e regista Bruno Bozzetto, Lorenzo Mattotti, fumettista, illustratore, regista e sceneggiatore, vincitore del premio “Cartoons on the Bay” con il lungometraggio ispirato a “La famosa invasione degli orsi in Sicilia” di Dino Buzzati, Annamaria Amitrano, docente di antropologia dell'educazione e etnostoria, la cantastorie Sara Cappello, Claudia Bonomo, docente di animazione, regia, scenografia, Davide Ruvolo, docente di tecniche di animazione digitale Accademia di Belle Arti di Catania, Massimo Bray, Direttore generale dell’Istituto della Enciclopedia Italiana Treccani, Patrizia Monterosso, Direttore della Fondazione Federico II, Alberto Samonà, assessore ai Beni Culturali e della Identità Siciliana della Regione siciliana, Roberto Lagalla, assessore all'Istruzione e alla Formazione professionale della Regione siciliana, Salvatore Cordaro, assessore al Territorio e all'Ambiente della Regione siciliana, Quinto Patrizio Borghi, presidente della Fondazione Montessori Italia e Marco Perale, presidente dell’Associazione internazionale Dino Buzzati.

Durante il festival saranno trasmessi: