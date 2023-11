Il Festival delle filosofie fa tappa a Cefalù, tra gli ospiti anche Luciano Canfora

Il Festival delle Filosofie fa tappa a Cefalù. Da venerdì 17 a domenica 19 novembre la città normanna, che ha patrocinato l’iniziativa, ospiterà infatti la prestigiosa kermesse culturale. Fra gli invitati, ci sarà anche Luciano Canfora. Il noto e apprezzato filologo, storico e classicista, sarà impegnato in un significativo dibattito dal titolo “Sulla Democrazia”, sabato 18 Novembre.

“Siamo felici che Cefalù possa ospitare il Festival delle Filosofie - ha affermato il sindaco Daniele Tumminello - in un momento storico in cui il pensiero e la riflessione vengono spesso sopraffatti dalla velocità che i tempi ci impongono. Confrontarsi per disegnare un futuro migliore è certamente il punto di partenza per un oggi maggiormente sostenibile e un futuro migliore per le generazioni a venire”. Di seguito il programma di appuntamenti e le tematiche che verranno affrontate durante i dibattiti a Cefalù.

Il programma

Venerdì 17 novembre, dalle ore 17 alle 19

La transizione energetica, una transizione democratica

Sala delle Capriate del Comune, corso Ruggero 139, Cefalù

Con Rossella Muroni (presidente dell'associazione Nuove Ri-Generazioni), Annalisa Corrado (ingegnera ambientale) e Patrizia Pozzo (Fondazione Rizoma)

17 novembre, dalle ore 20 alle 22

Presentazione del libro "Nessi e connessi" (Ed. Il Saggiatore, 2023) di Rossella Muroni e Annalisa Corrado

Sala delle Capriate del Comune di Cefalù

Sabato 18 novembre, dalle ore 17 alle 19

Sulla democrazia

Teatro Comunale Salvatore Cicero, via Salvatore Spinuzza, 115 a Cefalù

Con Luciano Canfora (Università degli Studi di Bari) e Franco Lo Piparo (Università degli Studi di Palermo)

Domenica 19 novembre, dalle ore 10.30 alle 13

Laboratorio di filosofia: "Missione democrazia" per bambini dagli 8 ai 12 anni

Bastione Innovazione e Cultura a Cefalù

Domenica 19 novembre, dalle ore 17 alle 19