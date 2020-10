Festival di Morgana, l'edizione 2020 va sul palcoscenico ma anche in streaming

C'è necessità di fare memoria, in questo mondo alla ricerca di nuove chiavi di lettura, e al contempo di guardare con occhi nuovi.

Ecco allora che i “magici oggetti” di cui sono popolate le narrazioni - siano essi filtri d'amore, fonti magiche o ampolle preziose - si fanno talismani che soccorrono in un periodo in cui tempi e luoghi sono scardinati, fino a diventare il tema dell'edizione 2020 del Festival di Morgana.

Dopo le disposizioni del nuovo Dpcm, il Festival lancia un messaggio di speranza fissando già da ora le date di programmazione: dal 4 al 13 dicembre, sia in presenza (a numero contingentato, nel rispetto delle norme anticovid, e con prenotazione online) che in streaming, accentuando la sua più grande vocazione: quella alla condivisione. In questo abbraccio dell'intera Sicilia, infatti, verranno messi in scena spettacoli a Palermo ma anche ad Acireale, Alcamo, Messina, Siracusa, Sortino,Terrasini.