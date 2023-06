Festival del gioco a Villa Costa

Un evento, a ingresso gratuito e organizzato da alcuni enti del terzo settore di Palermo, dedicato al valore dello spazio gioco: laboratori e attività per tutta la famiglia. In una società che tende a correre a passi confusi più che a camminare insieme, le famiglie, così come i singoli cittadini e cittadine, devono essere supportate e sostenute nella difficile organizzazione del tempo, trovando nei servizi educativi operatori e operatrici che siano di supporto alla loro esperienza genitoriale.

Con l'obiettivo di porre attenzione sulla realtà dei servizi educativi integrativi come alternativa al nido, nasce la prima edizione del Festival del gioco organizzato da alcuni enti del terzo settore di Palermo. L’evento è in programma sabato 17 giugno a Villa Costa di Palermo, dalle ore 10 alle ore 13 a ingresso gratuito.

Nel proprio spazio assegnato all'interno della villa, ogni ente propone laboratori creativi e attività dedicate alle famiglie, alle bambine e ai bambini dai 18 ai 36 mesi, con la possibilità di un confronto con le professioniste e i professionisti del settore. Il Festival del gioco è organizzato con il patrocinio del Comune di Palermo e con la collaborazione del Comitato di associazioni Villa Costa – Verde Terrasi che, in particolare, si è attivato con una petizione per rendere fruibile nuovamente al pubblico l’edificio in condizioni disagiate ormai da anni.

Il Festival del gioco intende, quindi, accendere un faro sul valore e l’utilità dei servizi educativi integrativi, realtà complementari ai nidi con un'offerta educativa che presenta caratteristiche simili. A Palermo sono gestiti da enti del terzo settore iscritti nei rispettivi albi comunali e regionali. Quali sono e che differenze hanno con il nido? Spazi gioco (rivolti a bambine e bambini 18-36 mesi) e centri bambini e famiglie (rivolti a bambine e bambini 0-36 mesi, con la presenza di un adulto di riferimento). Entrambi i servizi garantiscono una risposta flessibile e differenziata in base alle esigenze delle famiglie e dei bambini, con orari ridotti rispetto ai servizi tradizionali.

Partecipano al Festival del gioco: La Tartaruga, Istituto Le Coccinelle, Lo spazio di Titti, A casa di Lalla, Nico e Nica College, Atelier dei piccoli, Lo Scarabocchio, Dimensione Bimbo, Il piccolo principe.