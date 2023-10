Al via il Festival dei Giovani 2023, 13 e 14 ottobre presso i Cantieri Culturali alla Zisa, organizzato dal coordinamento del Festival insieme alle associazioni Sguardi urbani e Arciragazzi Palermo. I giovani escono troppo, spendono troppo, bevono troppo, non hanno voglia di studiare, non hanno voglia di lavorare. Si parla tanto di cosa i giovani fanno e non fanno ma ci si chiede poco se hanno quello che gli serve per vivere e crescere al meglio, se ci sono posti (luoghi/spazi) adatti a questo scopo. Posti dove potere dire la propria, dove potere trovare stimoli, dove potere stare bene insieme agli altri, dove potere giocare e sperimentare, dove potere crescere e apprendere cose davvero importanti, dove potere respirare aria pulita, dove potere ammirare il bello, dove sentirsi a proprio agio, dove trovare risposta i propri bisogni, dove confrontarsi con le altre generazioni.

Partendo da questo bisogno, da questo vuoto che ognuno di noi vive e percepisce abbiamo deciso di organizzare il Festival dei Giovani 2023 dal 13 al 14 Ottobre 2023, nato sulla scia Festival dei Giovani 2021, atto conclusivo del progetto U-topia. Il Festival avrà come tema la partecipazione giovanile, con un particolare focus sulla vivibilità e la salute nello spazio pubblico ed è organizzato dal coordinamento del Festival insieme alle associazioni Sguardi Urbani e Arciragazzi Palermo, finanziato da CeSVoP e dall’Unione Europea attraverso le risorse derivanti dai progetti Erasmus+ “PM4I - Place Making 4 Inclusion” e "You 2030 - Engage Youngsters in the 2030 Agenda & the SDG's through non-formal Sustainability Education, Urban Pedagogy & Placemaking".

Le attività comprenderanno momenti di confronto tra giovani ed esperti del settore tramite lo scambio di idee tra le realtà operanti nel territorio di Palermo e le istituzioni. Saranno previsti anche laboratori creativi inerenti la riqualificazione urbana e il riuso; la sera, invece, accoglierà esibizioni musicali e teatrali di giovani artisti della scena palermitana. Attraverso il Festival le ragazze e i ragazzi di oggi, veri protagonisti di questo decennio, avranno forse, finalmente, una risposta alla domanda: “Ma tu hai un tuo posto?".