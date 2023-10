Al via il festival "Clorofilla, narrazioni ecologiche" al piccolo museo Radici

Radici, il piccolo museo della Natura" di Palermo festeggia il suo primo anno di vita, e lo fa con un grande regalo per la città e i tanti visitatori che ogni giorno la affollano. Da venerdì 13 e fino a domenica 15 ottobre ci sarà la prima edizione del Festival "Clorofilla, narrazioni ecologiche", tre giorni di visite guidate, laboratori, letture, teatro, tavole rotonde e concerti. Tutti gli eventi saranno gratuiti grazie al contributo di Unipromos e aperti a tutti e a tutte e si svolgeranno tra Radici in via Antonio Gagini 23 e piazza San Domenico.

Il festival ha un programma dedicato ad adulti e bambini, con proposte di taglio culturale e naturalistico, educazione ecologica e permacultura, illustrazione e narrazione come nel progetto generale del Museo. La visita d’autore del botanico Giuseppe Barbera, un momento dedicato allo scambio semi guidato da Eva Polare, il laboratorio di Marina Girardi sul libro Ortica edito da Topipittori, una performance sperimentale all'interno del percorso del musicista Thollem McDonas che interagirà con i suoni del percorso museale, una narrazione teatrale su Eva Mameli Calvino, una tra le prime botaniche italiane per la regia di Chicca Cosentino.

"Tre giorni per parlare e praticare l'educazione al pensiero ecologico, - dice Caterina Strafalaci una delle quattro fondatrici di Radici - per tessere fili e trame, per diffondere e praticare sostenibilità, sulle spalle della scienza e con gli occhi della poesia. Come la clorofilla, verde pigmento, catalizza la fotosintesi e permette alle piante di nutrirsi e all’atmosfera di riempirsi di ossigeno, Clorofilla vuole essere per la città di Palermo un catalizzatore dei processi culturali e politici che possano condurre all’acquisizione di comportamenti, individuali e collettivi, e di pratiche educative e quotidiane, che orientino il futuro verso la sostenibilità ambientale. Attingere al pensiero ecologico per prendere consapevolezza delle interdipendenti relazioni che ci legano all’ambiente, è indispensabile per trovare soluzioni efficaci e concrete".

Radici è un centro culturale nato da quattro donne palermitane: Raffaella Quattrocchi, Caterina Strafalaci, Chicca Cosentino e Irene Mottareale, per la costruzione, la promozione e la divulgazione di un nuovo pensiero ecologico e nasce a Palermo nell’ottobre 2022 nei locali della storica cartoleria De Magistris Bellotti in centro storico. Sono stati quasi tremila i visitatori che in questo primo anno hanno visitato il piccolo museo che usa un approccio scientifico e usa un linguaggio poetico. Tra i vari ambienti si sviluppa un percorso dedicato alla natura siciliana raccontato con exhibit analogici, illustrazioni, proposte tecnologiche, che coinvolgono il corpo e la mente attraverso tutti i sensi. Senza dubbio una delle cose più caratteristiche sono le varie scoperte che si fanno all’interno dei cassetti degli originali banconi Ducrot nei locali della storica cartoleria De Magistris.

Questa prima edizione di "Clorofilla, narrazioni ecologiche" sarà dedicata ai semi, il seme come simbolo dell’origine della vita. "Radici è un seme piantato a partire da una visione - dice Raffaella Quattrocchi, un'altr fondatrice - i semi sono trasmissione culturale e scambio intergenerazionale, il mondo è fatto di semi: sono legati a ogni aspetto della nostra vita, dall’alimentazione all’abbigliamento, si legano alla storia degli esseri umani e alla costruzione del loro immaginario".

"Ci ispiriamo ai semi, abili creatori di alleanze - dice Chicca Cosentino, altra fondatrice - loro si affidano al vento, al mare, agli insetti e agli animali per compiere i loro viaggi e mantenere la loro promessa di vita". Il mese di ottobre per il piccolo museo è speciale, e così oltre alla prima edizione del Festival Clorofilla, tantissimi saranno gli eventi gratuiti e aperti a tutte e a tutti. Il programma completo degli eventi di ottobre è qui https://linktr.ee/ radicipiccolomuseodellanatura.