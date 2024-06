Altre Rive, al Rouge et Noir l'edizione 2024 del Festival cinematografico interculturale

Ritorna al Rouge et Noir Altre Rive, il Festival cinematografico interculturale.L'iniziativa dell’Ambasciata di Germania e del Goethe-Institut Palermo, in programnma dal 10 al 12 giugno, propone anche quest’anno una selezione di film provenienti dalle ultime edizioni della Berlinale e da altri prestigiosi festival internazionali.

Curato da Heidi Sciacchitano, direttrice del Goethe-Institut Palermo, in collaborazione con Carlo Chatrian, ex direttore artistico del Festival Internazionale del Cinema di Berlino, il festival si propone di esplorare i confini tra i paesi e le culture, in Europa e nel Mediterraneo, esaminando le permeabilità comunicative tra i popoli, con sé stessi e con il proprio passato, in un intreccio dialettico e inclusivo.

Per tre giorni, incontri e proiezioni, quasi tutte in anteprima italiana, svilupperanno le tematiche distintive del festival: la centralità dei diritti umani, la tolleranza e il dialogo interculturale.

Molti gli ospiti attesi quest’anno: il regista e produttore tedesco David Wnendt; i registi, ex allievi del Centro Sperimentale di Cinematografia - Sede Sicilia, Federico Cammarata e Filippo Foscarini; l’autore, regista e musicista Michelangelo Severgnini; la regista e video artista iraniana Narges Kalhor; l'attore Samuel Schneider; la filosofa e poetessa siciliana, membro del direttivo dell’Harun Farocki-Institut Berlin, Clio Nicastro; la scrittrice e giornalista siciliana Lidia Undiemi, autrice di pubblicazioni sul tema del lavoro, dell'economia e della politica internazionale.

La terza edizione di Altre Rive è realizzata in collaborazione con il Festival Internazionale del Cinema di Berlino, l'Harun Farocki Institut Berlin e il cinema Rouge et Noir di Palermo; gode del patrocinio della Città di Palermo, del supporto di Flixbus e dell'organizzazione di SudTitles. Il cinema Rouge et Noir aderisce all'iniziativa "Cinema in festa", il costo del biglietto è dunque di 3,50 euro.



Il programnma delle proiezioni

LUNEDÌ 10 GIUGNO

ore 18:00

In the Name of Scheherazade or the First Beergarden in Tehran

di Narges Kalhor

Sarà presente il regista

ore 20:30

Inaugurazione ufficiale con saluti istituzionali dell’Ambasciatore di Germania Hans-Dieter Lucas e del Sindaco della Città di Palermo Roberto Lagalla

ore 21:00

Shahid

Narges Kalhor

Germania 2024 / 84’ / v.o. sott. it. e eng. / anteprima italiana

Sarà presente la regista.

MARTEDÌ 11 GIUGNO

ore 18:00

More than Strangers

di Sylvie Michel

Sarà presente l'attore Samuel Schneider.

ore 20:30

Sonne und Beton

di David Wnendt

Sarà presente la regista.

MERCOLEDÌ 12 GIUGNO

ore 18:00

Sulla frontiera serba

Incontro con il regista Filippo Foscarini

Ingresso libero

ore 20:30

Una storia antidiplomatica

di Michelangelo Severgnini

Sarà presente il regista.