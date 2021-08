Festival canta e cunta, al Giardino dei Giusti la tre giorni tra musica, cultura e cibo

Si svolgerà a Palermo, il 20, 21 e 22 agosto, all'interno del Giardino dei Giusti, la seconda edizione del Festival Canta e Cunta. Tre giorni di musica, iniziative culturali ed enogastronomiche nostrane che metteranno al centro tradizioni, storie e memorie della nostra Sicilia. L'evento è organizzato da Si Resti Arrinesci, un movimento regionale nato ormai due anni fa con l'obiettivo di fermare l’emigrazione forzata dall’isola. Fra i coorganizzatori: la Fondazione Ignazio Buttitta, il Museo internazionale delle marionette Antonio Pasqualino e l’Alloro Fest.

Nato lo scorso anno in occasione del trentesimo anniversario della scomparsa di una delle ?gure più importanti della musica folkpopolare siciliana, Rosa Balistreri, il Canta e Cunta torna in una nuova edizione, ponendo il focus dei tre giorni su un altro protagonista della cultura popolare isolana, Ignazio Buttitta.

Poeta e cantastorie siciliano la sua è una poesia da recitare e cantare, che traduce in versi un secolo di storia sociale, politica, intellettuale della Sicilia. Buttitta ha vissuto in prima linea le lotte contadine, le due guerre, l’antifascismo. Una poesia come arma per scuotere gli animi dei siciliani e spingerli a difendere la propria terra.

Buttitta rappresenta l’anima più popolare della sua Sicilia e il suo scrivere è tutto immagine, metafora, ritmo, canto, cuntu e incanto; le sue composizioni più che scritte, sono raccontate. In lui si è incarnata la radice popolare della poesia: quella che dà voce a chi non ce l’ha, che diventa denuncia e sveglia le coscienze.

La vita personale e artistica di Ignazio si intreccia con quella di Rosa Balisteri. I due si conoscono negli anni Sessanta. Lui racconta delle lotte e dell’orgoglio della Sicilia, lei li canta. Il legame è solido, potente. "Riscoprendo la vita, le opere e le lotte di Ignazio Buttitta, fortemente intrecciate con quelle di Rosa, l’obiettivo del Festival rimane quello di recuperare la memoria storica della nostra terra, che mantiene radici salde nei quartieri popolari delle nostre città" scrivono i ragazzi di Sì resti arrinesci. I tre giorni di festival ospiteranno iniziative di vario tipo.

Il programma

VENERDÌ 20 AGOSTO

Ore 17.00, "Tra le vene di Palermo" mostra fotografica a cura di: Francesco Faraci - Michele di Leonardo - Umberto Santoro;

ore 18.00, spettacolo di opera dei pupi “Orlando e Rinaldo” della compagnia Brigliadoro

ore 19.00, Cerchio Ritmico a cura di Barbara Crescimanno Arci Tavola Tonda

ore 21:00, Esposizioni artigianato e musica

SABATO 21 AGOSTO

ore 19.00, "Parru cu tia - Buttitta in Musica". Musiche e lettura a cura di Davide Campisi e Damiano Giunta

ore 21.00, Musica dal vivo con: Tannura, Federico Stabile, Novo e Damiano Giunta

DOMENICA 22 AGOSTO

ore 17.00, “Si Resti Arrinesci Costruiamo le condizioni per restare”: dibattito sull'esperienza del movimento contro l'emigrazione dalla Sicilia

ore 20.30 Musica dal vivo con: Cico Messina, Nkantu D’Aziz, Davide Campisi, Akkura

L’ingresso è gratuito.



Attendere un istante: stiamo caricando la mappa del posto...