Il Festino, l’attesa, il racconto: gli appuntamenti del Museo delle marionette dedicati alla "Santuzza"

Sarà un rincorrersi di spettacoli, performance musicali, cunti, triunfi, narrazioni classiche e inaspettate, tutte per la Santuzza, tutte in occasione del Festino numero 400. Si parte con gli eventi inseriti nella manifestazione Rosalia di Palermo, organizzata dal Comune di Palermo, che avranno tutti luogo al Museo delle Marionette.

Mercoledì 10 luglio alle 21 si comincia con un grande classico: "U cuntu ri santa Rusulia", di Vincenzo Mancuso. La storia della patrona di Palermo verrà raccontata attraverso un’antica e affascinante tecnica, sapientemente padroneggiata dai cuntisti, eredi degli antichi rapsodi, declamavano a memoria, a puntate lungo l’intero arco dell’anno, le chanson de geste del ciclo Carolingio, filtrate attraverso i poemi e i romanzi italiani del Quattro e Cinquecento. Un folto pubblico pagante si radunava in piazze, ville o mercati per ascoltare la narrazione del giorno: "u cuntu", cioè il racconto per eccellenza.

Giovedì 11 luglio, alle 17, la compagnia Brigliadoro metterà in scena La vita di Santa Rosalia. Stavolta sarà proprio Nofrio, personaggio caratteristico della farsa, a raccontare, in una taverna, la vita della Santuzza: Fusiddu, altro personaggio del popolo, non ne ha mai sentito parlare. Inizia allora un’appassionata narrazione che porterà lo spettatore a Palazzo Reale, a grandi battute di caccia, al rifiuto della giovane Rosalia di andare in sposa a chiunque non sia Cristo, decisione che la porterà all’eremitaggio e alla preghiera. È così che Nofrio termina il racconto sulla vita di Rosalia. Ma prima che il sipario si chiuda rievoca la vicenda di una vecchia, di nome Geronima La Gattuta, alla quale alcuni secoli dopo, apparve un giorno la Madonna. Dopo averla guarita dalla malaria, la Vergine chiese di andare al monte Pellegrino: avrebbe trovato le ossa di Rosalia Sinibaldi e avrebbe dovuto consegnarle al cardinale Giannettino Doria. Da quelle ossa portate in processione, Palermo inizierà il cammino di liberazione dalla peste.

Sempre alle 17, ma sabato 13 luglio, ecco "Il Triunfu a Santa Rusulia", testi e canti del repertorio degli Orbi, performance di musica, canto e narrazione di Christian Pancaro, Arturo Di Natale e Sebastiano Zizzo. Celebrazione devozionale tradizionale di musica, canto e narrazione molto sentita dal popolo, "il triunfu" in passato tramandata dai ninnariddari e dai cantastorie ciechi (i cosiddetti orbi) - si intreccia qui con la narrazione sulla Santuzza. Un violinista, un chitarrista e un cantore-narratore eseguiranno il racconto agiografico di Santa Rosalia: l’eremitaggio sulla Quisquina e sul Monte Pellegrino, per passare al racconto della peste e al ritrovamento delle ossa. Parole e musiche tradizionali narreranno anche la nascita e la storia del Festino, prendendo spunto dalle descrizioni di Giuseppe Pitrè per chiudere con il celebre Abballu di li Virgini, le giaculatorie e la Sunata a cumplimentu.

Una seconda rassegna si intreccia con le iniziative del Comune. Si chiama La Santuzza: iniziative culturali per il 400 Festino di Santa Rosalia, il ciclo organizzato dal Museo delle Marionette (e anche in questo caso in scena al Museo) in occasione dei festeggiamenti.

Giovedì 11 luglio alle 21, ecco ancora ‘U cuntu ri santa Rusulia di Vincenzo Mancuso, che sarà replicato il giorno dopo, venerdì 12, alle 21.

Ancora venerdì 12 luglio alle 17, andrà in scena La vita di Santa Rosalia, della compagnia Brigliadoro, in replica lunedì 15 luglio alle 11.