Un Festino senza sfilata ma con fuochi d'artificio e "babbaluci": tutti gli eventi in programma

L'emergenza sanitaria per il Covid ridimensiona per il secondo anno i festeggiamenti per la Santuzza. Ma non mancherà la possibilità di trascorrere in compagnia la lunga notte dedicata a Santa Rosalia. I botti saranno esplosi in più punti della città per essere visibili ovunque

Per il secondo anno il Covid ridimensiona i festeggiamenti per la Santuzza. Un Festino senza sfilata del carro lungo il Cassaro, che per quest'anno rimarrà fermo ai Quattro Canti, non si era mai visto. Come non si era mai visto un Festino senza giochi pirotecnici al Foro Italico. I "botti" però non mancheranno, anche se saranno decentrati, tra l'Acquasanta, l'Arenella e Sant'Erasmo. Non mancheranno i "babbaluci", il melone ghiacciato e la voglia di stare insieme.

Ecco dunque una selezione di eventi tra concerti, mostre, cene e semplici momenti di condivisione per trascorrere in compagnia la lunga notte del Festino.

1. Fuochi d'artificio in più punti, "festinelli" e luminarie. Come ogni anno a mezzanotte potremo assistere ai fuochi d'artificio da qualsiasi luogo della città. La devozione per Santa Rosalia, nell'anno della pandemia, passa da cinque diversi porti e moli della città.

2. Rosalia, luce mia: le installazioni luminose en plein air sul sagrato della Cattedrale per il Festino. Dopo i Solenni Vespri Pontificali, sul sagrato della Cattedrale in cielo a diversi metri di altezza prenderanno vita due diverse installazioni luminose en plein air in un progetto firmato e prodotto da Stefania Morici. Un allestimento scenografico che unisce il lavoro di due artisti pop come Anna Cottone e Sergio Caminita.

3. "Acchianata" alla cupola, quest'anno Santa Rosalia si festeggia al Santissimo Salvatore. Uno sguardo privilegiato dal matroneo della Chiesa del Santissimo Salvatore ove sedeva la madre badessa dell'ex monastero basiliano e dove leggenda narra che Santa Rosalia abbia vestito gli abiti claustrali. E po l'"acchianata" in cupola per vedere le luminarie e i fuochi in un giorno di festa.

4. Festino e vaccini al Salinas, la mostra su Santa Rosalia al museo che si trasforma in hub. Il Museo archeologico regionale fa un dono alla città di Palermo, ai palermitani e ai turisti: oltre alla possibilità di fare il vaccino anti-Covid, sarà inaugurata un'esposizione dedicata a Santa Rosalia, protettrice della città. La mostra esporrà stampe del Seicento e del Settecento, doni votivi anatomici di cui alcuni in terracotta provenienti dall’antica città campana di Cales raffiguranti mani, piedi e uteri, raffigurazioni riferibili ad edizioni del Festino della fine dell’Ottocento.

5. Babbaluci, melone ghiacciato e il teatro del Ditirammu: il Festino a Villa Filippina. Uno speciale Festino tra cibo e spettacolo con “A munti Piddirinu c’è nà rosa. Triunfo a Santa Rosalia” del Teatro Ditirammu. Sarà possibile gustare uno speciale menu fatto di babbaluci, pane e panelle, stigliole, mangia e bevi, coppo di carne e melone ghiacciato.

6. Salvo Piparo e il "cunto" di Santa Rosalia, il Festino a Sanlorenzo Mercato. Un Festino all'insegna delle tradizioni e dei cunti popolari , quello che Salvo Piparo propone nel palco del giardino del Mercato, tra il fresco del giardino e i prelibati cibi delle botteghe.

7. Festino con Aaron Durogati: il campione del mondo di parapendio volerà su Mondello. L'atleta di Merano delizierà palermitani e turisti con le sue acrobazie. Un evento targato Red Bull, che torna dunque in città con un'iniziativa che si svolgerà nel tardo pomeriggio davanti all'Ombelico del mondo.

8. Il Festino della Tonnara Florio con Lidia Schillaci, vincitrice di Tale e Quale Show. Nella notte estiva tradizionalmente dedicata ai festeggiamenti per la santa patrona di Palermo, Santa Rosalia, il locale in Discesa Tonnara ospiterà la voce Lidia Schillaci, vincitrice di Tale e Quale Show 2021, in concerto con Osvaldo Lo Iacono alla chitarra e Giuseppe Zito al piano. Presenta la serata Vincenzo Canzone.

9. Omnia vincit Rosa, alle terrazze del Sole la serata dedicata al Festino che non c'è. Sarà possibile gustare il “menù di Rosalia” con una selezione di piatti ispirati al Festino. Il dj set di Ettore Sorrentino, in arte G-Blaster, accompagnerà alla mezzanotte, quando si potranno ammirare i fuochi d’artificio. Durante la giornata sarà svelata l'opera inedita di Igor Scalisi Palminteri dedicata alla Santuzza.

10. Una serata di musica per omaggiare la Santuzza, Tobia Vaccaro al Miles Davis jazz club. Tobia Vaccaro porta il suo omaggio a Santa Rosalia nel locale di via Enrico Albanese, proponendo un recital di guitar solo.