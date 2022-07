U' Fistinu off, tutti gli eventi collaterali del 398esimo Festino di Santa Rosalia

C'è anche U' Fistinu off. Parallelamente agli eventi che ruotano intorno al 14 luglio, infatti, sono previsti anche tutta una serie di appuntamenti collaterali legati al 398esimo Festino di Santa Rosalia.

Il programma

“A Santuzza”. Santa Rosalia nelle collezioni del Museo Pitrè

10 luglio - 4 settembre 2022

Museo Etnografico Giuseppe Pitrè, Cappella del Marvuglia

Rosalia, e luce sia!

10 luglio 2022

Sagrato della Cattedrale di Palermo

Settimana delle Culture e Arteventi di Stefania Morici

Il Sagrato della Cattedrale si “illuminerà” con l'accensione di migliaia di ceri votivi che formeranno delle gigantesche rose luminose in onore di Santa Rosalia. Un’installazione artistica ambientale firmata da Angelo Cruciani e curata da Stefania Morici.

Storie d’amare e d’amore

10 luglio 2022 ore 21

Spasimo, Palermo

Amici della Musica in collaborazione con Notte di Zucchero

Storie (d’)amare e d’amore è lo spettacolo di parole e musica che apre la stagione estiva dell'Associazione Siciliana Amici della Musica. Domenica 10 luglio alle ore 21 allo Spasimo sono protagoniste: Giusi Cataldo (attrice), Liliana Bernardi (violino) ed Elena Matteucci (pianoforte) in un reading-concerto, diretto dalla stessa Giusi Cataldo, incentrato sull’amore in tutti i suoi aspetti, in una prospettiva tutta al femminile. Un progetto che vuole dare voce all’esperienza spirituale e terrena dell’amore vissuto da figure femminili. Il tutto testimoniato, nella molteplicità delle emozioni che trasporta, attraverso un programma di componimenti musicali e poetici altamente differenziato. Il repertorio scelto va da Shakespeare a Stefano Benni, dai coniugi Schumann a Nino Rota. Inoltre, presenti autori come Erich Fried, Adelia Prado, Maria do Rosario Pedreira, Alda Merini e l’ucraino Timur Kibirov. Un viaggio tra le emozioni, vissute in epoche diverse da personalità differenti. Dieci figure femminili, tratte dall’ispirazione poetica e dalla vita reale, costituiscono l’argomento del concerto fra parole e musica. E rendono la musica necessaria, poiché le parole devono fermarsi proprio sulla soglia dove subentrano gli sguardi, i sorrisi, i suoni. I biglietti si possono acquistare presso il Teatro Santa Cecilia dal martedì al sabato dalle ore 9.30 alle ore 12.30, presso lo Spasimo dal lunedì al venerdì dalle ore 15.30 alle ore 19.30 oppure la sera dei concerti al botteghino dello Spasimo.

Video installazione di Fabiano Ventura: Sulle tracce dei ghiacciai

11-15 luglio 2022

Sala delle Verifiche, Complesso monumentale dello Steri

Associazione Sole Luna - un ponte tra le culture

Sulle tracce dei ghiacciai è un progetto fotografico-scientifico che coniuga comparazione fotografica e ricerca scientifica al fine di divulgare gli effetti dei cambiamenti climatici grazie all’osservazione delle variazioni delle masse glaciali negli ultimi 150 anni. Il progetto rappresenta il più ampio archivio esistente di fotografia comparativa sulle variazioni delle masse glaciali; è stato ideato e realizzato dal fotografo Fabiano Ventura in collaborazione con uno staff tecnico-creativo ed è supportato da un Comitato scientifico internazionale.

Secret Sacret

11 luglio 2022 ore 19,30

Riso, Museo d’arte contemporanea della Sicilia

Organizzato da Teatri Alchemici con Luigi Di Gangi e Ugo Giacomazzi

A partire dalle 19.30 si svolgerà la performance teatrale "Secret Sacret" di e con Di Gangi e Giacomazzi; a seguire l'incontro dal titolo "Francesco e il Lupo come metafora dell’uomo contemporaneo", ospiti della direttrice Maddalena De Luca, con Camilla Berardi, direttrice artistica Ra-dici di Ravenna; Marco Montanari, vice-direttore dell'Associazione Culturale Galla&Teo (Ravenna); Salvatore Tringali Sovrintendente Fondazione Teatro Tina di Lorenzo (Noto) e Vittorio Stasi, direttore artistico del Cilentart Fest. Discuteranno Paolo Valentini, dell’assessorato ai Beni culturali, studioso della cultura musulmana e sufica; Camillo Palmeri, professore di storia al liceo Maria Adelaide di Palermo; gli attori e autori Luigi Di Gangi e Ugo Giacomazzi, e il musicista Sergio Beercock. Sono stati invitati l’Arcivescovo Corrado Lorefice, e l’Imam di Palermo Badri El Madani per un confronto interreligioso sulla figura di Francesco e sul suo rapporto con il Sufismo e l’Islam.

Ex voto. Artisti per Rosalia

13-24 luglio 2022 (inaugurazione: 13 luglio ore 16)

Palazzo Costantino Di Napoli

Un unico flusso d’arte che come un abbraccio entra nel diruto Palazzo Costantino Di Napoli e si srotola tra le sale sbreccate, le porte rimosse, le finestre senza più vetri, per fermarsi sotto il grande affresco del Velasco, potentemente sopravvissuto; e da lì, abbandona Palazzo Costantino e si insinua dentro l’attiguo Palazzo Di Napoli, uno dei quattro Canti del Teatro del Sole. L’abbraccio dell’arte che si mette sotto la protezione della Santuzza, una grande collettiva di 87 artisti riuniti in dodici progetti, sotto il titolo Ex voto. Artisti per Rosalia, organizzata dalla Fondazione Le Vie dei Tesori, e curata da Andrea Guastella, da un’idea del mecenate Roberto Bilotti Ruggi d’Aragona, proprietario dei due palazzi. Orari: dalle 10 alle 12 e dalle 16 alle 21. Il 13 luglio apertura fino a mezzanotte; il 14 luglio dalle 10 alle 12 e dalle 16 alle 20,30. Ingresso: via Maqueda 217 (coupon 3 euro sul sito www.leviedeitesori.com).

A piciridda Rosalia

13 luglio 2022

Scuola dell' infanzia comunale Polo educativo sperimentale G. Di Matteo

Progetto "La Cittadella dell' Infanzia" ente capofila del progetto ASAM soc. coop. soc.

L'attività culturale nell' infanzia rappresenta una delle discipline educative che rientra nei piani dell' offerta formativa, pertanto in occasione del 398° festino di Santa Rosalia abbiamo pensato di aprire al territorio il polo educativo sperimentale G. Di Matteo che attraverso attività ludico didattiche e narrative proposte e realizzate da docenti/educatori dei servizi educativi pubblici/privati cittadini, offriranno ai bambini e alle famiglie della città di Palermo una giornata all' insegna della cultura e della tradizione.

Nessuno tocchi Rosalia

13 luglio 2022 ore 19

piazza Politeama

Associazione Le Onde Onlus contro la violenza sulle donne

Portiamo un fiore per sostenere le donne che escono dalla violenza e per ricordare le donne vittime di femminicidi. Saranno 103 le sagome che disegneremo sulla piazza. Invitiamo le cittadine ed i cittadini a portare un fiore che verrà deposto su ogni sagoma in memoria delle vite delle donne vittime di femminicidio e delle loro figlie e dei loro figli resi orfani. Per non dimenticare che le donne possono chiedere aiuto e che dalla violenza si può uscire.

Botteghe Letterarie

13 luglio 2022 ore 18

via Collegio Giusino (di fronte la chiesa del SS. Salvatore)

La Via dei Librai in collaborazione con la Libreria Zacco

Presentazione dell'albo illustrato "Federico II il bambino che divenne Imperatore" di Gino Pantaleone, illustrazioni di Monica Saladino. Edizioni Ex Libris. Intervengono insieme agli autori la prof.ssa Maria Teresa Cannistraro, la prof.ssa Bruna Perricone e l'editore Carlo Guidotti. L'albo illustrato ripercorre la straordinaria vita di Federico II di Svevia, lo stupor mundi, che con le sue opere fu protagonista in Italia e nel mondo, di arte, di cultura e di pace.

A Munti Piddirinu c’è na rosa. Triunfu di Santa Rosalia

13 luglio 2022 ore 21,30

Villa Filippina

Associazione Ditirammu. Canti e memorie popolari

Di Vito Parrinello e Rosa Mistretta, regia di Elisa Parrinello, con Elisa Parrinello, Giovanni Parrinello, Massimo Vella, Rosalia Raffa, Stefania Blandeburgo, Turi Scandura, Nico Podix, Virginia Maiorana, Piero Tutone, Carlo Di Vita, Noa Flandina, Noa Blasini, Giuseppe Vella, Rosanna Vella. Con la partecipazione di Maurizio Bologna. Già dal 1996, la nostra Associazione, ha ripreso la tradizione del ‘Triunfu’, una festa di ringraziamento in onore di Santa Rosalia istituita dalla Congregazione della Immacolata Concezione, sotto l’egida dei Padri Gesuiti. Essi, nella seconda metà dei ‘600, invitarono i cantastorie, gli orbi, a celebrare la Santa con un rito devozionale dove si alternavano brani musicati e racconti, nati dal popolo dopo la liberazione dalla peste del 1624. La celebrazione del Triunfu, porta con sé un retaggio di fede, di gestualità, colori, sapori, di luci, suoni e canti che ogni anno il Ditirammu ripropone. È uno spettacolo corale, suggestivo e magico, un trionfo dedicato alla religiosità popolare, una performance storica che richiama ogni anno centinaia di palermitani. Lo spettacolo è organizzato con la collaborazione di Parco Villa Filippina (10 euro).

Rosa, Rosae, Rosalia

14-30 luglio 2022

Quattro Canti, piazza Vigliena

Opera di Domenico Pellegrino sponsored by Dell’Oglio

L’installazione delle opere dell’artista Domenico Pellegrino dal titolo Rosa, Rosae, Rosalia si ispira alla leggenda che vede protagonista la Santa patrona di Palermo. La storia narra che, durante il suo cammino verso l'eremo di Santo Stefano Quisquina, la Santa si sia recata nel bosco delle rose, luogo che conosceva bene, poiché a volte si ritirava sul monte per condurre una vita eremitica. Le rose peonie, senza spine, siano fiorite proprio al passaggio di Santa Rosalia: da allora sbocciano nel mese di febbraio. “Sono tempi in cui dobbiamo fare di tutto per fare splendere la città, per illuminarla con il nostro impegno, le nostre idee, il nostro coraggio imprenditoriale e la volontà di attrarre futuro. E quando si parla di luce nessuno meglio di un artista come Domenico Pellegrino poteva rappresentare questo tributo alla “Santuzza”. Con gioia Dell’Oglio ha affidato alle sue “Rose” un ex-voto civico che testimonia la volontà di esserci per costruire una città che meriti di essere desiderata ogni giorno. Evviva Palermo, evviva Santa Rosalia” (Mario Dell’Oglio).

Rosalia, Speculum Meum!

14 luglio - 4 settembre 2022

Chiostro della Chiesa di Santa Caterina

Arteventi di Stefania Morici

Rosalia, Speculum meum! è un’installazione site-specific che gioca e fa riflettere sul concetto di identità e di appartenenza.

Nello specifico il progetto consiste nel posizionamento all’interno del Chiostro di Santa Caterina di grandi sagome di uomini e donne che renderanno omaggio alla Santuzza tanto amata dai palermitani. Le installazioni saranno bifacciali: da una parte saranno personalizzate da alcuni artisti con immagini dedicate a Santa Rosalia, dall’altra faccia si presenteranno come superficie specchiante sulla quale il pubblico si rifletterà identificandosi nell’immagine di Santa Rosalia. Un'installazione pensata, quindi, come un “dispositivo aperto”che utilizzerà l’arte per far riflettere sui luoghi, sulla storia, sulle tradizioni e sulla nostra identità appartenenza. Un progetto interattivo e persino ludico che amplificherà e moltiplicherà la presenza di Santa Rosalia. Lo spettatore, infatti, si troverà riflesso sugli specchi, con addosso l’immagine della Santuzza, entrando così a contatto “diretto” con lei; specchiandosi e identificandosi nella patrona di Palermo

Ex photo. Momentanee di vita quotidiana

14 luglio - 31 ottobre 2022

Da un’idea del Festival delle letterature Migranti, del Centro Internazionale di Fotografia e della Palermo Film Commission

Ex photo, promossa da Festival delle letterature migranti, dal Centro internazionale di fotografia Palermo e dalla Palermo Film Commission, è un invito aperto a tutti i cittadini ad inviare istantanee che abbiano come soggetti, la quotidianità fatta di momenti semplici e affetti, siano essi personali o rappresentati, istantanee che sottolineino la gratuità e la sacralità di questo sentimento, sia nella sua manifestazione terrena che spirituale. Le fotografie verranno raccolte e selezionate successivamente da una commissione valutatrice per comporre un progetto espositivo ospitato all'interno degli spazi del Centro internazionale di fotografia, nel mese di ottobre 2022.

Spasimo, dopo i giochi di artificio

Notte tra il 14 e 15 luglio 2022

Santa Maria dello Spasimo

Associazione Siciliana Amici della Musica - Palermo

Il brano è stato composto nel 1995 per la riapertura della Chiesa di Santa Maria dello Spasimo e da allora è stato eseguito in tutta Italia, in Europa, in Asia e negli Stati Uniti d’America. Giovanni Sollima Band, Giovanni Sollima, violoncello, Andrea Cirrito, violino, Francesco Montalto, viola, Alice Mirabella, violoncello, Riccardo Scilipoti, tastiere, Giovanni Caruso, percussioni

Botteghe Letterarie

16 luglio 2022 ore 18

presso il Bar Tabacchi Federico II (di fronte la Cattedrale)

La Via dei Librai in collaborazione con la Libreria Zacco

Presentazione del libro "Come mafia non comanda, inchiesta sulla morte di Vincenzo Spinelli, un martire civile" di Vincenzo Ceruso, Di Girolamo Editore. Intervengono insieme all'autore le figlie dell'imprenditore Valeria e Tiziana Spinelli, modera il giornalista Roberto Greco. Il libro ricostruisce la storia di questo eroe civile, ucciso dalla mafia nel 1982, attraverso documenti inediti e colloqui con i familiari e con il magistrato che seguì il processo di primo grado.