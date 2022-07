Rosa splindenti o Santuzza: il Festino al salotto letterario di Donna Amunì

Giovedì 14 luglio torniamo al Salotto Letterario Donna Amunì, per un unico appuntamento per questa estate palermitana. Ecco la banda del Festino, musica dalle 18:30 con: Nunzio & Flora e Digital Harmony Per Donna Rosalia suoneremo nella nicchia per strada fin dalle ore 18:30, gustando un ricchissimo aperitivo siciliano al tavolo (è consigliata la prenotazione), ammirando negli spazi del cortiletto l'esposizione fotografica "Ultimo Festino" curata da Federica Marretta.

Aperitivo Siciliano: • calia e simienza • pani cu alici e limiuni • caponata • babbaluci • sardi a beccaficu • mussu e alivi • insalata vastasa • mennuli ‘a cavalera • miluni 15 euro con calice di vino.