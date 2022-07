La lunga notte del Festino, dal corteo trionfale ai fuochi d'artificio: il programma

Tutto pronto per i festeggiamenti in onore di Santa Rosalia, il 14 luglio. Il 398esimo Festino sarà un canto contro la peste con nove orchestre e una preghiera. Il carro sfilerà lungo il Cassaro per finire il suo transito sotto una pioggia di fuochi d'artificio.

Programma del corteo trionfale

Alborata a Porta Nuova

repliche: ore 8.30, ore 9 e ore 9.30

Due declamatori dall’alto del loggiato di Porta Nuova annunciano gli eventi che hanno portato alla celebrazione della liberazione dalla peste, mentre il Carro Trionfale sosta in attesa del tradizionale Corteo serale.

Prima Stazione Palazzo Reale - Porta Nuova

ore 20.30

La Fanfara dei Bersaglieri, posizionata a piano Palazzo, suona l’inno di Mameli mentre Il Corteo de-gli angeli che hanno combattuto contro la pandemia esce da Palazzo Reale. I tamburinai davanti al Carro chiamano la gente accogliendo il corteo che si posiziona davanti al Car-ro. Una voce dal loggiato di Porta Nuova intona un canto di carrettiere alla fine del quale il Carro parte al suono dei Tamburinai che riprendono a suonare.

Seconda stazione Curia Arcivescovile

ore 21

L’Arcivescovo sale sul Carro per benedire la statua della Santa, al momento della benedizione il Car-ro si anima musicalmente e si illumina, la Statua inizia a ruotare sul suo basamento.

Spostamento verso Cattedrale

ore 21.15

I tamburinai della tradizionale Banda della famiglia Auccello ripartono al suono dei loro tamburi. Il Carro procede preceduto da medici, operatori sanitari, protezione civile e forze dell’ordine.

Terza Stazione Cattedrale

ore 21.30

Il Carro giunge in posizione davanti la Cattedrale. Una giovanissima voce dal Carro Trionfale into-na un canto/richiamo che dà il via al Coro delle Voci Bianche, al Coro Arcobaleno, alla Kids Orche-stra e al Massimo Youth Orchestra della Fondazione Teatro Massimo. Un organico di 160 elementi che verrà disposto su un palco adeguato davanti all’entrata monumentale nel giardino della Catte-drale. Una video proiezione sulla Facciata della Cattedrale e un sistema di illuminazione straordina-rio accompagnano la musica. Alla fine uno squillo di tromba e una breve declamazione dal Carro, rimandano il testimone al Carro Trionfale che si rimette in movimento al rullare dei Tamburinai.

Spostamento verso Quattro Canti

ore 22

Il Carro avanza preceduto dalle autorità, da medici ed operatori sanitari in corteo. I Tamburinai ca-denzano il passo alternandosi con i musicisti sul Carro.

Quarta Stazione Quattro Canti

ore 22.20

Mentre il Carro viaggia verso i Quattro Canti, la signora Palermo allestisce il balcone del Palazzo Costantino-Di Napoli in attesa dell'arrivo del Carro Trionfale, stende un drappo sulla ringhiera e dialoga con i Palermitani, quando si accorge che il Carro sta arrivando esce di scena.

ore 22.30

Il Carro si arresta all’imboccatura della Piazza Vigliena, l'Orchestra del Conservatorio sul Carro ac-compagna un canto Arabo. Un attore che interpreta Nofrio dal balcone addobbato del Palazzo Co-stantino-Di Napoli, racconta le meraviglie della città ai tempi degli Arabi, gli risponde l'Orchestra sul Carro. Nofrio fa l'elogio della città al tempo di Federico II. L'Orchestra sul Carro intona un can-to greco, Nofrio narra la vita della Santuzza, l'Orchestra sul Carro intona un canto barocco dramma-tico. Nofrio narra della peste e si chiude con un corale di trombe angeliche. Nofrio dichiara che la peste è finita. Rullo di tamburinai per posizionare Il Carro al centro della piazza Vigliena, Il Sindaco prende posto sul podio del Carro Trionfale e per tre volte si grida “Viva Palermo e Santa Rosalia”, alternandosi con due rappresentanti della società civile. Alla terza volta dagli sportelli superiori del Carro esplo-dono i petali che ricadono sulla folla mentre le trombe e i tamburi fanno sentire con forza il loro rit-mo festoso, su questa musica potente il corteo riparte. Dopo pochi minuti dalla partenza del Carro Trionfale La signora Palermo torna al balcone dicendo di aspettare le ossa della Santuzza il giorno dopo.

Spostamento verso via Roma

ore 22.50

Nofrio intanto è salito sul Carro e cadenza dal podio anteriore sul ponte di prua, il procedere del Car-ro incitando i portatori, i Tamburinai cadenzano il passo alternandosi con i musicisti sul Carro. Il Car-ro procede preceduto dalle autorità, da medici ed operatori sanitari.

Quinta stazione via Roma

ore 23.10

Al centro dell'incrocio tra Corso Vittorio e via Roma il Carro si ferma e i musicisti sul Carro intonano un brevissimo canto festoso. Poi la processione riparte incitata da Nofrio.

Spostamento verso le Mura delle Cattive

ore 23.15

Nella prima parte i Tamburinai chiamano all’attenzione la folla di corso Vittorio e con la collabora-zione degli operatori della protezione civile fanno spazio per il passaggio del Carro Trionfale, mentre la Brass Marching Street Band si inserisce nel Corteo Trionfale e conduce il Carro sino a piazza Ma-rina.

ore 23,30

Durante la seconda parte, all’altezza della Chiesa di Santa Maria della Catena, sul Carro Trionfale una voce femminile inizia a recitare un lamento per la città appestata mentre una sezione di sei voci an-geliche la sostiene col suo canto. Procedendo lentamente il Carro avanza mentre tutto attorno la cit-tà si rabbuia.

Sesta stazione Mura delle Cattive

ore 23.40

Il Carro rallenta fermandosi solo un breve momento davanti la Porta Felice, mentre la Youth Or-chestra del Teatro Massimo, sulla gradinata della passeggiata delle Cattive, suona un brano musica-le cupo che cadenza l’incedere lento, anche le luci si abbassano e il Carro si appresta ad attraversare la Porta.

Settima stazione Porta Felice

ore 23.55

Il Carro attraversa Porta Felice e al passare sotto la luminaria la musica cambia registro, la Youth Or-chestra suona un brano di grande apertura e la Brass Marching Street Band improvvisa rispondendo con i loro strumenti poi superata la Porta mentre il corteo si avvia, suona una musica Dixieland allegra e festosa accompagnando il Carro alla Marina e conducendolo verso il tempietto della musica.

Ottava stazione Palchetto della Musica

ore 24

Il Carro Trionfale si arresta al centro della strada. Un narratore ringrazia tutti i partecipanti e chiama la gente a ringraziare tutti i musicisti invitando le bande a suonare un brano finale. I fuochi d’artificio partiranno alle 00.15 dovunque sia arrivato il Carro e porranno termine ai festeg-giamenti.

Nona stazione Porta dei Greci

ore 00.45

Alla fine dei fuochi il Carro procede per essere posizionato nello slargo fuori le mura di Porta dei Greci a Piazza Kalsa restando acceso sino al 15 notte in attesa dei festeggiamenti del 4 settembre.