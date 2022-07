Festino di Santa Rosalia con i Treephase al Pietra Campana di Isola delle Femmine

La festa della “Santuzza” di Santa Rosalia, vista comodamente dal mare, con lo show dei fuochi d’artificio da una posizione privilegiata. Tutto questo sarà possibile il 14 luglio al Pietra Campana in viale Marino, sul lungomare di Isola delle Femmine.

La serata inizierà alle 20. I clienti del locale potranno gustare lo speciale menù per l’occasione, che prevede, tra le altre cose: babbaluci, sfincione, panino con le panelle, caponata, formaggio primo sale, mortadella e tanto altro. In sottofondo la musica di dj Schillaci. Alle 22 spazio alla musica con i Treephase. In scaletta brani rock, pop, blues, reggae, soul, dance, swing e tutte le hit del momento. Da mezzanotte in poi si potranno vedere i fuochi d’artificio. L’appuntamento è organizzato dal Dorian. Per prenotare un tavolo, tramite il link.