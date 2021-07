Babbaluci, melone ghiacciato e il teatro del Ditirammu: il Festino a Villa Filippina

Uno speciale Festino tra cibo e spettacolo al Parco Villa Filippina (piazza San Francesco di Paola 18) con lo spettacolo “A munti Piddirinu c’è nà rosa. Triunfo a Santa Rosalia”, del Teatro Ditirammu per la stagione estiva 2021 del Parco Villa Filippina, mercoledì 14 luglio alle ore 21.

Dalle ore 19.00 possibilità di accomodarsi nell’area ristoro del Monsù per gustare uno speciale “Menù Festino 2021”, fatto di “babbaluci”, “pane e panelle”, “stigliole”, “mangia e bevi”, “coppo di carne” e melone “agghiacciato”.

Così dichiara il direttore artistico del Ditirammu Elisa Parrinello sullo spettacolo dedicato a Santa Rosalia: “Con l’immensa ricchezza delle tradizioni mai sopite nel popolo, la celebrazione del rito si rinnova fondendosi con la tradizione per riportare alla luce il valore assoluto del culto attraverso l’atto di devozione. Mai come quest’anno i Triunfi assumono un significato pregno di rimandi all’attualità, mai come adesso lo spettacolo riassumerà il sentire popolare, il catartico bisogno di liberazione dall’oppressione della terribile “peste” del ventunesimo secolo”.

Lo spettacolo produzione del Teatro Ditirammu vede in scena la stessa Elisa Parrinello, Alessandra Ponente, Noa Flandina e Rosalia Raffa. Poi Massimo Vella, Rosanna e Giuseppe Vella, Daniele Billitteri, Roberto Gervasi e Stefania Blandeburgo. Ci sono ancora Noa Blasini, Giovanni Parrinello con i suoi allievi del laboratorio musicale BUM BUM, Carlo Di Vita e Piero Tutone, Domenico Podix e il coro dei Ditirammu Kids, Marco Raccuglia (Tamuna) e Antonino Di Marco. Per informazioni: www.teatroditirammu.it. Per acquistare i biglietti: www.tickettando.it.

