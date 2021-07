Salvo Piparo e il "cunto" di Santa Rosalia, il Festino a Sanlorenzo Mercato

Un Festino all'insegna delle tradizioni e dei cunti popolari , quello che Salvo Piparo propone il 14 luglio dalle 21.30 nel palco del giardino del Mercato, tra il fresco del giardino e i prelibati cibi delle botteghe.

Uno spettacolo legato ai cittadini siciliani e alla tradizione popolare, oltre ad essere un’attrattiva culturale per i turisti. Una scuola attraverso l’arte della parola, una lezione sulla bellezza della nostra terra, bagnata dal mare, insaporita dai suoi odori. Ora scrigno di tesori ora generoso donatore di favole, Salvo Piparo preparerà un intruglio di poetica di strada e tradizioni. Sicilia a colori. La tecnica narrativa è un personalissimo cunto di Salvo Piparo, ritmato a mani nude, a rievocare i fuochi maschi del giochi pirotecnici.

La leggenda di Rosalia Sinibaldi, comincia al tempo dei Normanni, al tempo di Re Ruggero e del principe di Mazara, Baldovino, valente spadaccino. La leggenda si tesse al sentimento popolare, fin dentro la storia e le viscere maleodoranti della città-vecchia, quando secoli dopo, arrivo’ la peste; in quell'anno del Signore molti popolani cominciarono a invocare le piu’ lacrimose madonne della città…le altissime del cielo, ma nell'anno di grazia 1624, al terribile morbo trionfo' Rosalia ,sepolta in quel sacro monte che venne definito dal Ghoete il piu' bel promontorio: “il Pellegrino”.

Salvo Piparo è custode delle più antiche memorie e da anni racconta la Sicilia e le sue mirabili storie di vita e leggende popolari. Ricercatore attento delle tradizioni popolari, rievoca la storia attraverso la tecnica del cuntu. Ha messo più volte in scena spettacoli di Salvo Licata, oltre ad essere stato egli stesso autore di oltre 30 produzioni teatrali. Testimonial per Unicef, da anni è impegnato contro la lotta al pizzo con la sua attività teatrale, rivolgendo inoltre un attenzione particolare per tutte le manifestazioni in beneficenza a favore dei bisognosi. Appassionato, devoto e straordinario interprete della voce del popolo, che attraverso le sue rappresentazioni, ritorna con il suo entusiasmo e la sua forza, ad essere espressione autentica della saggezza più profonda dei grandi pensatori di strada, maestri indiscussi dell’arte del saper vivere attraverso la lente dell’ironia e dell’audace sopravvivenza, tra comicità e crudo realismo.

Al termine della serata l'attore si fermerà per il firma-copie del suo libro "Lo Scordabolario" che si potrà acquistare presso la libreria Mondadori di Sanlorenzo Mercato. Info e prenotazioni tavoli (con consumazione obbligatoria di 7 euro) sul sito www.sanlorenzomercato.it/shop.

Attendere un istante: stiamo caricando la mappa del posto...