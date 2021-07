Una serata di musica per omaggiare la Santuzza, Tobia Vaccaro al Miles Davis jazz club

Una serata di musica per omaggiare la Santuzza. Tobia Vaccaro porta il suo “Omaggio a Santa Rosalia” il 14 luglio alle 21 al Miles Davis Jazz Club a Palermo in via Enrico Albanese 5, spazio per la musica di qualità ideato da Ettore Balistreri.

Il chitarrista palermitano proporrà un recital di guitar solo, come omaggio a santa Rosalia. Miles Davis jazz club è aperto dalle 19 per l’aperitivo o la cena.

