Omnia vincit Rosa, alle terrazze del Sole due serate dedicate al Festino che non c'è

Mercoledì 14 e giovedì 15 luglio saranno due giornate dedicate a Santa Rosalia e al Festino “che non c’è”, con le quali si inaugura la nuova apertura de "Le Terrazze del Sole", nel cuore del centro storico di Palermo, in via Vittorio Emanuele 291 presso B&B Hotels (ex Hotel Sole).

In particolare, mercoledì 14 luglio, dalle ore 18:00, sarà possibile gustare il “menù di Rosalia” con una selezione di piatti ispirati al Festino. Il dj set di Ettore Sorrentino, in arte G-Blaster (Memorie Cluster), accompagnerà i partecipanti alla mezzanotte, quando dalle suggestive terrazze dell’ex Hotel Sole di Palermo, oggi afferente alla catena B&B Hotels, si potrà ammirare il tripudio di fuochi d’artificio. Durante la giornata altresì svelata l'opera inedita di Igor Scalisi Palminteri dedicata alla Santuzza.

Il 15 luglio invece, dalle ore 18:00, sarà possibile gustare un aperitivo della tradizione davanti la splendida vista di Palermo. A seguire, dalle ore 21:00, si esibirà l’attore palermitano Salvo Piparo, accompagnato dalla pianista Ornella Cerniglia, dalla cantante Egle Mazzamuto e dal polistrumentista Michele Piccione, con lo spettacolo “Il miracolo del rosa e del nero”, dedicato alla Santuzza.

Il festino “che non c’è”, quest’anno, si carica di ulteriore valore poiché coincide con la fine delle restrizioni imposte dalla pandemia, in particolare il coprifuoco e l’uso della mascherina all’aperto. Una sorta di guarigione collettiva, simbolica, nella quale, oggi come al tempo della peste, protagonista è Rosalia, “la” donna di Palermo, la liberatrice che incarna la forza e la resistenza della nostra città.

Una resistenza incarnata dalle artiste e dagli artisti siciliani coinvolti, con le loro opere e con le loro pratiche, nelle due giornate dedicate alla Santuzza: la fotografa Stefania Mazzara, autrice degli scatti utilizzati per la locandina dell'evento, la quale ha ritratto una giovane donna siciliana, ornata dall'inconfondibile attributo iconografico della rosa, che dalle terrazze volge lo sguardo sulla città; Igor Scalisi Palminteri, autore dell'opera inedita, dedicata a Santa Rosalia, che sarà svelata mercoledì 14 luglio; l'attore Salvo Piparo, che insieme alla pianista Ornella Cerniglia, alla cantante Egle Mazzamuto e al polistrumentista Michele Piccione, si esibirà giovedì 15 con lo spettacolo "Il miracolo del rosa e del nero"; il noto dj palermitano Ettore Sorrentino, in arte G-Blaster, che giorno 14 accompagnerà i partecipanti alla mezzanotte, con il tripudio di fuochi d'artificio da ammirare dall'alto.

Attendere un istante: stiamo caricando la mappa del posto...