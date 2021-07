"Acchianata" alla cupola, quest'anno Santa Rosalia si festeggia al Santissimo Salvatore

Presso la chiesa del Santissimo Salvatore giorno 14 luglio dalle ore 21 a mezzanotte e 30, per il secondo anno consecutivo non sarà possibile per i palermitani assistere alla processione della propria Santa patrona. Tuttavia tante saranno le attività in programma.

Per questo giorno di festa patronale l'Associazione Culturale e di Volontariato "Guardie del Tempio" offrirà uno sguardo privilegiato dal matroneo della Chiesa del Santissimo Salvatore ove sedeva la madre badessa dell'ex monastero basiliano e dove leggenda narra che Santa Rosalia abbia vestito gli abiti claustrali. Con l'"acchianata" in cupola si offrirà una visuale panoramica sulla città in orario serale, con i suoi splendidi colori e le luminarie che esalteranno il giorno di festa e accenderanno il cuore dei devoti palermitani.

Indirizzo: Via Ss. Salvatore, n. 1

Numero massimo di partecipanti: 15 (ogni 40 minuti)

Fasce orarie disponibili: 21:00 21:40 22:20 23:00 23:40

Ticket: 4,00€

nfo e prenotazioni: areamonumentale.gdtc@gmail.com (indicare nome, fascia oraria e numero dei partecipanti)

www.guardiedeltempio.com

Saranno rispettate tutte le norme vigenti per il contenimento del Covid-19

