Spettacoli, parate e "Le Rosalie" di Salvo Piparo: torna il Festinello della santuzza

Un omaggio alla Santuzza e alla tradizione siciliana. Torna, a Palermo, “Il Festinello 2021” dell’Associazione “La Nuova Panormo”, con la direzione artistica di Giuseppe Bongiorno e il patrocinio dell’Ars L’appuntamento è da sabato 10 a mercoledì 14 luglio.

Dopo il successo dello scorso anno, tornano, così, gli spettacoli, le parate che animeranno le strade del capoluogo siciliano, l’Opera dei Pupi, a cura del Maestro Salvatore Bumbello, e “Le Rosalie” di Salvo Piparo. Si comincia sabato 10 luglio con l'omaggio musicale alla Santuzza, per le strade del capoluogo siciliano, a cura dell’Associazione Bandistica Gaetano Bonadonna.

Si prosegue domenica 11, quando, alle 10, si potrà assistere alla parata figurativa “I Paladini di Carlo Magno”, con la partecipazione della compagnia teatrale Araldo del Vespro e dell’Ass. Bandistica Gaetano Bonadonna. Si parte dalla chiesa di S. Rosalia ai Quattro Coronati. E, ancora, spettacoli e intrattenimento, lunedì 12 luglio. Appuntamento con l’omaggio musicale alla Santuzza, a cura dell’Associazione Bandistica Gaetano Bonadonna.

Si prosegue, alle 15, con la Compagnia Opera dei Pupi "Brigliadoro" di Salvatore Bumbello, che metterà in scena, in Piazzetta della Mercede, al Capo, la “Vita di Santa Rosalia”. Alle 19:30, invece, la preghiera comunitaria presieduta dal parroco della Cattedrale di Palermo, Padre Filippo Sarullo.

Gran finale del lunedì in compagnia di Salvo Piparo e del suo spettacolo “Le Rosalie”, in programma, alle 21, a Piazzetta della Mercede al Capo. Un omaggio alla Santuzza di e con Salvo Piparo, che sarà accompagnato dal canto di Egle Mazzamuto e dal polistrumentista Michele Piccione, con la partecipazione straordinaria degli attori del laboratorio “La città raccontata”. “Le Rosalie” è uno spettacolo che vuole rendere omaggio a tutte le martiri, le sante, che, prima di essere state beatificate, sono state donne, madri e sorelle.

Martedì 13 luglio è la volta, invece, della parata itinerante e interattiva “Rosalia al Capo”, realizzata dalla compagnia Araldo del Vespro. Appuntamento, alle 16, con un corteo composto dall’Associazione Bandistica Gaetano Bonadonna, da diversi pupi siciliani in carne ed ossa, provenienti dal format “Da pupi a realtà”, e i personaggi che animano la storia del Festinello al quartiere Capo. Verranno rappresentati alcuni momenti salienti che hanno reso il quartiere il luogo del Miracolo: quando Rosalia liberò Palermo dalla peste.

Il “Festinello 2021” dell’associazione “La Nuova Panormo” si conclude mercoledì 14 luglio. Per il gran finale, è previsto l’omaggio musicale alla Santuzza, per le strade del capoluogo siciliano, a cura dell’Associazione Bandistica Gaetano Bonadonna. Alle 18:30, infine, i Paladini, accompagnati dai Tamburi dell'Araldo, metteranno in scena una pillola dello spettacolo “Da pupi a realtà” a cura della compagnia Araldo del Vespro, che si terrà in Piazza della Mercede.

Tutte le attività verranno svolte nel rispetto delle prescrizioni e indicazioni dettate dai dpcm a tutela della salute pubblica. “Dopo il successo dello scorso anno, torniamo a rendere omaggio alla Santuzza e alla tradizione siciliana - spiega Giuseppe Bongiorno, direttore artistico della kermesse -. Ringraziamo l’Assemblea Regionale Siciliana e il presidente, Gianfranco Miccichè, per averci affidato, nuovamente, la realizzazione del Festinello 2021. Quest’anno con più eventi e più giornate nelle quali omaggiare i luoghi in cui avvenne il miracolo di Santa Rosalia: il Capo e il Monte di Pietà. Siamo del quartiere, e per noi è un onore animarlo in queste giornate. Ringrazio, infine, in particolare, la confraternita della Mercede al Capo, che ha messo a disposizione i suoi spazi per la realizzazione degli eventi in programma in questi 4 giorni”.

