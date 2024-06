Skip La Comune festeggia 18 anni: birra gratis, musica dal vivo e una mostra firmata da Giulio Rosk

Free entry, Free beer. Questo il claim dell’evento che si terrà sabato 29 giugno a Palermo, in via Sampolo 135, nei locali di Skip La Comune, la nota barberia ideata da Skip, nome d’arte di Francesco Valguarnera. Skip ha deciso di festeggiare la maggiore età con una grande festa aperta a tutti. A partire dalle 19.30 fino a mezzanotte si alterneranno giovani artisti emergenti della scena trap palermitana tra live performance e dj set, il tutto accompagnato da pinte di birra gratis.

A rendere ancora più esclusiva la serata, la mostra di Giulio Rosk, il noto street artist autore del celebre murales “Falcone e Borsellino” alla Cala e de “La ragazza del futuro” del progetto ‘Io Vorrei’ nato in collaborazione con Cesare Cremonini. Otto le opere, in spray su tela, dell’artista siciliano visitabili gratuitamente durante gli orari di apertura della barberia, fino a fine luglio. Tanta musica dal vivo a partire dal tardo pomeriggio con i dj set di Achille G e Fef (Southklan) storico membro de La Comune, che vanta collaborazioni con Coez. E ancora: live performance del collettivo Southside Records con Don Pietro, Ohdio e La Fleche.

“Sono davvero felice e orgoglioso di avere raggiunto il traguardo della maggiore età con la mia attività di barberia - afferma Skip - dietro questo numero c’è tanto lavoro e tanto sacrificio, sin da quando ho iniziato questo mestiere, ormai nel lontano 1991. Ho deciso di festeggiare come ho sempre fatto, qui nel mio locale, dando spazio e voce ai giovani artisti locali emergenti che ritengo abbiano un bel potenziale per poter avere successo nel panorama della musica trap. Da sempre la barberia é stata un punto di ritrovo ma anche un centro d’interscambio culturale dove creare sinergie tra cantanti e street artist. Siamo sempre stati molto innovativi sotto questo punto di vista, non ci siamo mai occupati soltanto di tagliare o colorare capelli seppur quella resta l’attività principale e sabato voglio regalare a tutti questa serata per potere gioire insieme di questi meravigliosi 18 anni di attività”.