Cibo, musica e spettacoli: torna la Festa dei sapori madoniti d'autunno a Petralia Sottana

La Festa dei sapori madoniti d’autunno è ormai un appuntamento fisso dell’autunno di Petralia Sottana e delle Madonie tutte, appuntamento dal 28 al 30 ottobre. Negli anni, da avvenimento locale, è diventato gradualmente un evento di interesse regionale, vetrina di aziende e produttori locali e occasione per dare visibilità alla gastronomia tipica di Petralia Sottana: un lungo fine settimana dedicato a gusto, cultura e tradizione che ormai da anni saluta l’arrivo della nuova stagione. Giunta alla sua quattordicesima edizione, quest’anno la Festa dei sapori madoniti d’autunno vi aspetta a Petralia Sottana dal 28 al 30 ottobre 2022, con un programma ricco di appuntamenti gastronomici e non solo: convegni, mostre, attività ricreative, escursioni in montagna, concerti, per un week end indimenticabile!



Venerdì 20 ottobre

Carovana della prevenzione

Programma Nazionale Itinerante di promozione della salute femminile

Screening mammografico ed ecografico su prenotazione

Piazza Umberto I – dalle ore 10:30 alle ore 16:30



Progetto sperimentale montagna terapia



Uscita con la supervisione di SIMonT (Società Italiana di montagna terapia) e la partecipazione della Cooperativa Sociale ConSenso di Caltanissetta. Raduno Ex Convento dei Padri Riformati – ore 14:30



Apertura stand lungo il Corso P. Agliata – ore 16:00



Presentazione progetto montagna terapia



Con la supervisione di SIMonT (Società Italiana di Montagnaterapia)



Aula Consiliare Comune di Petralia Sottana – ore 18:00



Inaugurazione

"Animula vagula blandula"



Mostra di pittura di Rosa D’Alberti



SOMS - ore 18:30



Petralia misteriosa



Tour tra misteri e leggende a cura dei volontari del SCN e Associazione Fuori di Testa



Raduno Piazza Gramsci – ore 21:00



Sabato 29 ottobre



Apertura stand



lungo il Corso P. Agliata – ore 9:00



Convegno

“Legge bavaglio: tutela della privacy o del diritto di cronaca”



Promosso dall’Ordine degli Avvocati di Termini Imerese e dall’Ordine dei Giornalisti di Palermo



Coordina l’Avv. Dott.ssa Cinzia Di Vita



Cine Teatro Grifeo – ore 10:00

Intrattenimento

Ooooooooh my dogs!



Spettacolo di arte di strada di e con Salvatore Rosso



lungo il Corso Paolo Agliata – dalle ore 11:00





Spettacolo teatrale di beneficenza



“Un sorriso per Aurora”



Cine Teatro Grifeo – ore 17:00



Animazione



Ballo in piazza a cura dell’Oratorio “Beato Carlo Acutis” Parrocchia di Petralia Sottana



Corso Paolo Agliata nei pressi dell’Oratorio – ore 18:00



Presentazione libro



“Sentiero Italia CAI – Volume 2”



A cura del CAI sez. Madonie – Petralia Sottana



Aula Consiliare Comune di Petralia Sottana – ore 18:30



Intrattenimento



Ooooooooh my dogs!



Spettacolo di arte di strada di e con Salvatore Rosso



lungo il Corso Paolo Agliata – dalle ore 16:00





Gruppo folk Imachara di Alimena



lungo il Corso Paolo Agliata – dalle ore 17.30 alle ore 19.30



Ballo in piazza



Nicola Emanuele Maggio & Friends



Piazza Umberto I – ore 21:30





Domenica 30 ottobre

Apertura stand



lungo il Corso P. Agliata – ore 9:00



Escursione guidata



Tempo d'autunno... tempo di castagne!



a cura di Madonie Travel Service (info e prenotazioni 3397536598)



Appuntamento Bivio ospedale di Petralia Sottana – ore 9:30



Intrattenimento



Ooooooooh my dogs!



Spettacolo di arte di strada di e con Salvatore Rosso



lungo il Corso Paolo Agliata – dalle ore 11:00



Scacchi in piazza



Scacchiera gigante e corsi base



a cura di Palermo Scacchi



Piazza della Vittoria – dalle ore 10:00 alle ore 18:00

Degustazione

Ricotta fresca e prodotti tipici locali a cura dell’Assessorato Regionale



Corso Paolo Agliata – ore 11:00



Presentazione libro

“L’avversione di Tonino per i ceci e i polacchi” di Giovanni Di Marco



Dialogherà con l’autore la giornalista Elvira Terranova



Aula Consiliare Comune di Petralia Sottana – ore 12:00



Giochi tradizionali



A cura di ASD Olimpia



Piazza Umberto I – ore 15:30



Intrattenimento



Ooooooooh my dogs!



Spettacolo di arte di strada di e con Salvatore Rosso



lungo il Corso Paolo Agliata – dalle ore 16:00





Spettacolo itinerante a cura della New Sicily Street band



lungo il Corso Paolo Agliata – dalle ore 16:00 alle ore 22:00



Scoprire Petralia



Chiese aperte con visita guidata a cura dei volontari del Servizio Civile Universale Unpli Pro Loco Petralia Sottana “Francesco Tropea”



Chiesa di San Francesco – sabato e domenica – ore 10:00-13:00 /16:30- 19:00



Visita guidata del centro storico – a cura dei volontari del Servizio Civile Nazionale



sabato e domenica ore 11:00 e ore 15:00 – su prenotazione 0921641811





Mostre



"Animula vagula blandula"



Mostra di pittura di Rosa D’Alberti – SOMS – venerdì 18:30-20:00 – sabato e domenica 10:3013:00 14:00-20:00 “Madonie Paesaggi 1973/2021



"Nuove committenze”



Sala espositiva Ente Parco delle Madonie – Palazzo Pucci Martinez – sabato e domenica 10:30-12:00 14:30-18:00



Camper service presso Contrada Sant’Elia da venerdì a domenica – a cura di PAIM – 3283025688



Servizio navetta gratuito



(Piazza Padre Pio – Parcheggio Via Garibaldi – Bivio Santa Lucia – Camper Service – Parcheggio Via Duomo) – sabato 15:00/24:00 domenica 10:00/13:00 14:30/24:00 – a cura dell’Autonoleggio Macaluso 3404762976





CONTATTI: 0921641811.





Il programma potrebbe subire variazioni.