Cinisi festeggia Santa Fara: sul palco anche Sasà Salvaggio e Leo Gassmann

Da giovedì 11 a domenica 14 luglio, a Cinisi si festeggia Santa Fara. Ricco il programma degli eventi stilato dal Comitato dei festeggiamenti di Santa Fara, con la collaborazione della Pro Loco e del Comitato dei Commercianti di Cinisi e il patrocinio del Comune. Sul palco anche Leo Gassman e Sasà Selvaggio.

Il programma

Sì parte giovedì 11 luglio, alle 8, con l'alborata. Alle 18 la Santa Messa e alle 21, in piazza Vittorio Emanuele Orlando, ci sarà lo spettacolo di cabaret con Sasà Salvaggio.

Venerdì 12 luglio, alle 18 la Santa Messa, alle 19.00 spazio all'animazione e agli spettacoli del Circ'Opificio e all'esibizione di musica itinerante de I Kimolia Show con la parata Disney in piazza Vittorio Emanuele Orlando e in corso Umberto I.

Sabato 13 luglio, alle 19 la Santa Messa e i Solenni Vespri. Alle 22 l'inizio della Notte Bianca e il concerto di Leo Gassman in piazza Vittorio Emanuele Orlando. A seguire, in corso Umberto I, animazione, musica, visite guidate e diretta radio.

Infine, domenica 14 luglio, alle 8 l'alborata; alle 9.30 la Santa Messa; alle 10.30 il giro dei tamburi; alle 19.00 la Santa Messa Solenne, alle 21 la processione del Venerato Simulacro di Santa Fara e alle 23 i giochi pirotecnici.

I commenti

"È un orgoglio per la nostra nuova amministrazione cominciare con la Festa della Patrona - ha affermato il sindaco Vera Abbate - organizzata in sinergia con la Chiesa, con tutte le attività commerciali e, soprattutto, con il Comitato di Santa Fara, ed è proprio quello che vogliamo per il nostro Paese".

"Daremo grande importanza alla nostra Santa e - ha commentato l'assessore alla Cultura Rosolino Claudio Cardile - metteremo in luce tutte le ricchezze dei beni culturali di Cinisi. Avremo la possibilità di riscoprire la nostra storia con l'apertura del Palazzo dei Benedettini, le catacombe, la Chiesa Madre e la Chiesa delle Anime Sante".

"Le idee messe a confronto hanno permesso di preparare un programma ricco sia per i più piccoli che per gli adulti - ha detto Don Antonio Ortoleva, parroco della Chiesa Madre di Santa Fara - con momenti che coinvolgeranno tutti, devoti e fedeli ma anche chi arriverà da fuori, grazie al contributo fondamentale di commercianti, imprenditori e tanti altri cittadini".

“Grazie al coinvolgimento di tutti, come sempre, ci sarà una bella festa con le famiglie che vivranno momenti di spensieratezza”, il commento di Nino Cardile, presidente del Comitato dei Festeggiamenti di Santa Fara. “Per la prima volta, il programma parte da giovedì con lo spettacolo di cabaret di Sasa Salvaggio. Venerdì, invece, spazio alle famiglie e ai bambini con musica itinerante, parata Disney e lo spettacolo del Circ’Opificio. Infine - ha dichiarato Angelo Nicchi, direttore artistico della festa - la serata clou con il concerto in piazza di Leo Gassman, un chiaro intento di richiamo verso i più giovani, dopodiché la Notte Bianca e i giochi pirotecnici”.