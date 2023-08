Festa di San Salvatore a Cefalù tra processione religiosa e la 'ntinna a mari 

Conto alla rovescia, a Cefalù, per i festeggiamenti in onore del Santissimo Salvatore, una festa che, dal 2 al 6 agosto, metterà insieme tradizioni sacre e profane, musica dal vivo con significativi nomi di caratura internazionale e anche la prestigiosa assegnazione del premio Ruggiero II.

Quest’anno l’onorificenza sarà consegnata alla dottoressa Valeria Miceli, coordinatrice dello staff del presidente della Commissione europea, Ursula Von Der Leyen. L’appuntamento è fissato per venerdì 4 agosto (alle ore 18,00 nei locali del cinema Di Francesca). Ospite d’onore in qualità di relatore, durante la cerimonia di premiazione, sarà l’economista ed ex senatore Carlo Cottarelli.

Il premio è assegnato, con il patrocinio del Comune, dall'associazione Cefalù Città di Ruggiero, presieduta da Giovanni Biondo. Negli stessi giorni si rinnova anche la memoria, con la XIII edizione del premio a lei intitolato, della musicista cefaludese Maria Elisa DI Fatta (3 agosto ore 21.30 al castello Bordonaro) a cura dell’associazione culturale musicale Santa Cecilia e dell’associazione Musica per l’uomo.

Gli eventi artistici

L’amministrazione comunale ha messo “sul palco” grandi nomi per i festeggiamenti del Santissimo Salvatore. Il 4 agosto, sul Lungomare dalle ore 22, sarà la volta di Silvia Mezzanotte, storica voce dei Matia Bazar, che farà cantare il pubblico innamorato della musica italiana. Il giorno successivo, il 5 agosto sempre ore 22 sul palco del lungomare, il sound esplosivo di Joe Castellano e della sua super blues & soul band. L’artista di fama internazionale metterà sul palco tutta l’energia di un genere amato da tutti.

A Cefalù, in un'occasione così importante, non può mancare l'arte di alto livello: la mostra internazionale Lux Mundi, curata dalla storica e critica d'arte Francesca Mezzatesta, permette di ammirare all'Ottagono di S. Caterina, dal 2 al 9 agosto, opere provenienti da tutto il mondo.

La 'ntinna a mari

Una tradizione antica quanto esclusiva. A provare a raggiungere la bandiera posta alla fine di un palo sul mare sono soltanto i rappresentati di alcune tradizionali famiglie di pescatori cefalutani. Uno spettacolo che si rinnova ogni 6 agosto, dalle ore 16, sul molo della Vecchia Marina. Una tradizione a cui si può assistere sia da terra che dal mare e che vede i partecipanti provare a camminare su un palo reso scivoloso, con l'obiettivo di afferrare la bandiera con l'effige di Gesù Salvatore posta in punta, prima di cadere in acqua.

La processione religiosa

La solenne processione del Santissimo Salvatore si svolge il 6 agosto, Festa della Trasfigurazione: muove dalla Cattedrale alle ore 20, guidata dal Vescovo, con la partecipazione delle massime autorità cittadine, civili e militari, e anche di molti sindaci del comprensorio, e vi ritorna dopo aver attraversato quasi tutto il centro storico.