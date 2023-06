Isola delle Femmine, per la festa di San Pietro un ventaglio alle future spose

Giovedì 29 giugno, in ricordo della festività di San Pietro, BCsicilia fa rivivere un romantico ricordo legato alle antiche tradizioni locali. A termine della Santa Messa, celebrata nel porticciolo di Isola delle Femmine, ore 19, all’interno della Casa Museo “Joe Di Maggio” in via Cutino, 14, sarà offerto in dono alle future spose un ventaglio, insieme a dei biscotti dalla forma di una chiave. Per l’occasione sarà possibile visitare una esposizione di antichi ventagli della collezione privata della Presidente della Sede locale di BCsicilia Agata Sandrone.

A Isola delle Femmine grazie a BCsicilia sono state recuperate diverse antiche tradizioni, tra cui spicca quella di regalare alle future spose un ventaglio. Con il passare degli anni gli usi e le tradizioni di Isola delle Femmine sono cambiate. Il 29 Giugno si festeggiava San Pietro, protettore dei pescatori. Nel passato era una festa che coinvolgeva tutto il paese, essendo per la maggior parte degli abitanti il lavoro più praticato.

Usanza di allora era regalare alla propria amata un dolce a forma di chiave, prodotto dai pasticcieri locali chiamata da tutti “Chiavi ri san pietru”. Si riconosceva in San Pietro l’autorità di custodire le chiavi del Paradiso e regalandola alla fidanzata, simbolicamente, si voleva aprire il suo cuore.

Insieme al dolce a forma di chiave, alla fidanzata, veniva regalato anche un ventaglio di merletto, da poter usare nelle giornate più calde: un omaggio che dava a tutte le promesse spose una eleganza principesca. Tale tradizione risalirebbe alla prima metà del 1800 e si protrasse fino al 1977, anno in cui la festa di San Pietro fu abolita.