Tra tradizione e innovazione, tutto pronto per la festa di San Giuseppe a Bagheria: tra gli ospiti Piparo e Mobrici

Tutto pronto a Bagheria per le celebrazioni per la Festa di San Giuseppe a Bagheria. "Baarìa Fest 2023" nasce per celebrare il grande evento, che ormai da sempre la città di Bagheria organizza in onore del Santo Patrono San Giuseppe. E sono proprio all'insegna della tradizione popolare, culturale, storica, artistica e monumentale oltre che gastronomica e religiosa i molteplici appuntamenti che si svolgeranno da martedì 1 agosto a lunedì 7 agosto, con un evento collaterale il 13 agosto.

La manifestazione è stata presentata oggi in conferenza stampa dal sindaco di Bagheria, Filippo Maria Tripoli, l'assessore alla Comunicazione e Spettacolo Giusy Chiello e l'arcivescovo di Bagheria, padre Giovanni Lamendola. Il programma, ritorna ad essere ricco di eventi come nel periodo pre-pandemico.

L'intento dell'amministrazione era anche quello di valorizzare il patrimonio monumentale: si potrà entrare a villa Cattolica, sede del Museo più importante della città, il Museo Guttuso, anche in notturna e la tradizionale sfilata dei carretti partirà proprio da villa Cattolica. Si promuoveranno i momenti di aggregazione di comunità con eventi anche dedicati alle bambine e ai bambini a piazza Butera con le attività organizzate da Pedoni Uniti, si promuoverà la conoscenza dei simboli della tradizione siciliana con il "Cuntu" di Salvo Piparo, noto attore e cantastorie da anni racconta la Sicilia, le sue storie di vita e leggende popolari, attraverso la tecnica del cunto.

Non mancheranno i momenti di puro divertimento con Baaria Music fest organizzato da "La tribù che balla" capitanata da Ciccio Maggiore che intratterà con musica tipicamente festiva che farà ballare tutti i bagheresi.

Interessante anche per gli amanti delle due e quattro ruote vintage l'esposizione "Bagheria experience vintage auto e moto tra le ville" che sosteranno per le foto dei curiosi per corso Umberto I, e mentre le scuole di danza bagheresi mostreranno il meglio delle loro performance, si potrà ascoltare anche musica jazz e non solo con il Quintezz Jazz String Quintet.



Lo spettacolo clou è rappresentato dal cantante indie Mobrici che si esibirà a piazza Madrice lunedì 7 agosto, alle 22. Matteo Mobrici, classe 1989, è un cantautore italiano, originario di Milano. Tra il 2013 e il 2020 è stato il frontman e l'unico autore del gruppo Canova, nei quali suonava anche tastiere e chitarra. Nel febbraio 2021, dopo la fine dei Canova, inizia la sua carriera solista pubblicando il singolo 20100.

Nel corso della festa si svolgeranno anche due premi, una mostra fotografica, una mostra di abiti storici e la mostra dedicata ai carretti siciliani. Nello specifico: sabato 5 agosto, a partire dalle ore 10.00 si svolgerà il premio "Negozi Storici Bagheria" presso la sala Borremans di villa Butera. Giunto alla terza edizione, il Comune di Bagheria ha istituito il premio “Negozi Storici di Bagheria” che, di anno in anno, viene assegnato alle attività presenti nel territorio attive da oltre cinquant’anni, anche non continuativi, e lunedì 7 agosto, a partire dalle ore 10.30, si svolgerà il premio "San Giuseppe Lavoratore", a villa Cattolica. A seguire, a partire dalle 11:00 verranno inagurate le mostre fotografiche e quella degli abiti storici curata dal liceo artistico cittadino Renato Guttuso.

Tra gli eventi collaterali. domenica 13 Agosto, si svolgerà il "Trofeo Baaria in bici “San Giuseppe”, momento di aggregazione giovanile di ciclisti bagheresi e siciliani.

Il programma di quest'anno vede protagoniste associazioni, professionisti, stakeholders del territorio siciliano che vogliono promuovere la sicilianità e la tradizione bagherese, costerà circa 49.000 euro, ed ha potuto contare sul contributo della Città metropolitana di Palermo, per un totale di 13.655,92 euro.

Il programma completo:

1 agosto

17.30 - 20.00 “Giocando con San Giuseppe ” a villetta Butera, con i bambini del territorio, a cura dell’Associazione Pedoni Uniti.

Mercoledì 2 agosto

19.00 Apertura ai giovani bagheresi del Museo Guttuso con visite guidate e laboratori



20.00 Apertura ai giovani bagheresi del Museo Guttuso con visite guidate e laboratori

Giovedì 3 agosto

ore 7:30 Alborata

ore 17:30 Mini concerto itinerante

Il carro del Santo Patrono San Giuseppe sfilerà per i vari quartieri e verrà accompagnato da un concerto itinerante a cura di Banda Mascagni accompagnato dai tamburinai di Bagheria, custode della tradizione bandistica siciliana.

Il Simulacro del Patriarca San Giuseppe viene portato in Via Giacomo Serpotta per la celebrazione della Santa Messa, che avrà luogo alle ore 18:30. ANDATA: Partenza ore 17:30, Via Milazzo, Via S.A.A. San Marco, Via Luca Giordano, Via Lanza, Via Giacomo Serpotta (zona S. Antonio di Padova).



Ore 18:30: Santa Messa



Ritorno: Via Giacomo Serpotta, Via Ugo La Malfa, Via Filippo Buttitta, Via Ignazio Lanza di Trabia, Via Domenico Gagliardo, Via Guttuso, Via Filippo Durante, Via Milazzo, Chiesa Madre.

Venerdì 4 agosto

ore 7:30 Alborata



ore 17:30 Mini concerto itinerante

Il carro del Santo Patrono San Giuseppe, sfilerà per i vari quartieri e verrà accompagnata da un concerto itinerante a cura di Banda Mascagni accompagnato dai tamburinai di Bagheria, custode della tradizione bandistica siciliana. Il Simulacro del Patriarca San Giuseppe viene portato a Piano Cutò per la celebrazione della Santa Messa, che avrà luogo alle ore 18:30. ANDATA: Partenza ore 17:30, Via Milazzo, Corso Butera, Via Carà, Via del Sole, Via Mortillaro, Via Città di Palermo, Via ing. Giuseppe Bagnera, Via Federico Il, Via Consolare, Via Piano Cutò (zona S. Pietro).



Ore 18:30: Santa Messa



Ritorno: Via Consolare, Via R. Pilo, Via Ippolito Nievo, Via Epicuro, Via Teocrito, Via Senofonte, Via P.S. Mattarella, Corso Butera, Via Milazzo, Chiesa Madre.

19.00 Inaugurazione Mostra “I Carretti, Guttuso e San Giuseppe” Villa Cattolica

Sabato 5 agosto

Ore 7,30 Alborata



Ore 9,00 Santa Messa in Chiesa Madre



Ore 10.00 Premio Negozi Storici Bagheria Sala Borremans Palazzo Butera



Ore 11.30 Inaugurazione Mostra Contest Fotografico villa Butera



ore: 11.40: Inaugurazione Mostra Abiti Liceo Artistico villa Butera



Ore 18,00 Santa Messa in Chiesa Madre



Ore 21.00 Il cunto di Salvo Piparo

Ore 22.30 Baarìa Music Fest a cura della Tribù che Balla

Domenica 6 agosto

Ore 7,30 Alborata



Ore 9:00: Messa in Chiesa Madre



ore 10.00 "Bagheria Experience vintage Auto e moto tra le ville" Corso Umberto



Ore 10.15 Santa Messa in Chiesa Madre

Ore 18,30 Solenne Celebrazione alla presenza delle Autorità Civili e Militari e a seguire Processione del Simulacro di San Giuseppe per vie della Città.

Itinerario: Piazza Madrice, Corso Butera, Via Farina, Via Parlatore, Via G. Scordato, Via Spanò, Via Trabia, Via L. Sturzo, Via R. Settimo, Via D. D’Amico, Corso Umberto I, Piazza Madrice.

Ore 20,30 Baarìa in Danza - Le scuole di danza bagheresi



Ore 21:45 Spettacolo Musicale Quintezz Jazz String Quintet - Piazza Madrice

Lunedì 7 agosto

0re 10.30 Premio San Giuseppe Lavoratore - Villa Cattolica



Ore 18.00 Sfilata di Carretti siciliani lungo Via Consolare, Via Bagnera, via Federico II, Corso Butera, Corso Umberto, Via Diego D’Amico e via Papa Giovanni XXIII.

Durante la sfilata si potrà assistere al tripudio dell'associazione Tamburinai di baaria in onore del maestro tamburinaio Gabriele Gagliano.



Ore 22,00: Baaria Concert – Mobrici- Piazza Madrice



Ore 23,30: Spettacolo Pirotecnico Baarìa Fest Luci e colori siciliani per lo spettacolo pirotecnico.

Domenica 13 agosto

Trofeo Baaria in bici “San Giuseppe”