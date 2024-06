Campofelice, al Castello di Roccella rinasce la festa di San Giovanni

Indirizzo non disponibile

Tre giorni di festa, dal 22 al 24 giugno, per far rivivere un’antica tradizione del Borgo di Roccella, ai piedi dell’omonimo Castello che si affaccia sul Mar Tirreno. A Campofelice di Roccella rinasce la Festa in onore di San Giovanni. Un’iniziativa promossa dall’associazione culturale “Campo…felicemente” e dall’amministrazione comunale guidata dal sindaco Giuseppe Di Maggio, con il contributo dell’assessorato regionale alla Funzione pubblica e delle autonomie locali.

Si parte sabato 22 giugno, alle 18, con un incontro al Castello di Roccella dal titolo “Tra il sacro e profano, riti propiziatori e tradizione religiosa”. A seguire l’inaugurazione della mostra delle opere del Club degli Artisti. Domenica 23 giugno, alle 18, il dibattito “Castello di Roccella e Borgo, proposte e prospettive di rilancio del sito”. Lunedì 24 giugno, giorno di San Giovanni, alla stessa ora, la Santa Messa con la presenza di autorità civili, militari e religiose, accompagnate dal corpo bandistico “Don Ciccio Cirincione”.

Durante i tre giorni spazio alla musica con le esibizioni di Trio Med, Bossamba e Tammurinara di Polizzi Generosa, mentre sul Lungomare del Mediterraneo avrà luogo la Fiera di San Giovanni, con stand e bancarelle. È prevista anche la degustazione di pietanze tipiche. Era usanza degli abitanti del Borgo di Roccella celebrare riti propiziatori la notte tra il 23 e il 24 giugno e, allo stesso tempo, consumare le lumache che venivano raccolte nei campi e lungo la costa.