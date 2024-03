Festa di primavera con il live music de Le Tinte: appuntamento da Parentesi Letteraria

Proseguono gli appuntamenti con la musica dal vivo da Parentesi letteraria, lo spazio culturale di Kalós in via Wagner 9 a Palermo, concepito come un caffè letterario pensato per sfogliare libri di ogni genere. Dress code: fiori, in tema primaverile.

Sabato 23 marzo dalle 21, in occasione dell’inizio di primavera suoneranno e canteranno Le Tinte, il duo formato dalla voce di Nancy Ferraro e la chitarra di Flavia Farruggia, con un repertorio pop folk in cinque lingue: italiano, francese, inglese, portoghese e siciliano.