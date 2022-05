Festa di primavera al Piccolo Parco Urbano di Bagheria tra fitness e musica

Dopo un anno di sosta per via dell’emergenza Covid, l’Associazione Artigianando ritorna con la quarta edizione della Festa di Primavera, evento che quest’anno grazie anche alla collaborazione con GoMad Concerti si svolgerà all’interno del Piccolo Parco Urbano di Bagheria (via Serradifalco, 25), un progetto di rigenerazione urbana ottenuto grazie al grande lavoro svolto da un gruppo di giovani che ha restituito alla comunità bagherese uno spazio verde di 60.000 metri quadrati all’interno del quale si svolgono diverse iniziative.

Tre giorni (da venerdì 20 a domenica 22 maggio) dedicati alla primavera e alle attività all’aria aperta con apertura cancelli fissata alle 15.30 di venerdì 20 maggio, fino alle 23.30, per poi proseguire il giorno successivo, sabato 21, dalle 10 alle 23.30, e concludersi domenica 22, dalle 10 alle 22. L’ingresso al parco prevede una piccola offerta di appena un euro per gli adulti mentre è gratuita per i ragazzi e ragazze fino ai 16 anni.

La festa di primavera, come ogni anno, si propone come un contenitore di tantissime attività volte a creare vari momenti di svago, di divertimento, di gioia e di relax per gli avventori. All’interno della manifestazione saranno presenti varie aree dedicate, da quelle ludiche, con i laboratori per bambini, alle aree espositive, con il mercato artigianale, dall’area fitness, con attività motorie all’aperto, alle aree food e beverage per rilassarsi e poter gustare al parco una buona pizza o un panino accompagnati da una buona birra artigianale e vari momenti di spettacolo e musica che a partire dalle 19 intratterranno il pubblico presente: venerdì, interamente dedicato ai più piccoli, si svolgerà uno spettacolo di giocoleria, sabato sarà la volta dell’“Aperitivo Loda Club” con i dj set di Danilo Lo Iacono e Daniele Spallina, mentre domenica si terrà concerto degli artisti del progetto musicale “Ciao mamma oggi suono” curato dall’Associazione Rock10elode. Inoltre, venerdì dalle 18 e poi, sabato, dalle 15 alle 19, e domenica, dalle 10 alle 13, saranno presenti due pony e un cavallo per “Il battesimo della sella”.