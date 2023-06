Festa della musica: i giovani dell'orchestra Teatro dei ragazzi a piazza Bellini

Quale migliore occasione, per celebrare il solstizio d’estate, di una giornata dedicata all’armonia, peraltro in piena città. Anche Palermo celebrerà la “Festa della musica”, evento che giovedì 21 giungo unirà unisce idealmente 120 nazioni in tutto il mondo.

L’appuntamento in programma alle 16.30 a piazza Bellini, sarà con i giovani musicisti dell’Orchestra dell’associazione, pronti a deliziare quanti saranno presenti con un programma che prevede il coro dei monelli de “La Carmen” di Bizet, la Scherazade orchestra, il duetto Gatti Rossini e il Canto africano Siyahamba.

Un evento che sottolinea il lavoro di una realtà del sociale che ha sede all’Istituto delle Artigianelle della Kalsa dove, grazie anche al progetto “L’arte adotta un bambino”, offre a ragazzi provenienti da ogni quartiere della città l’opportunità di avvicinarsi alla musica, accompagnati da docenti professionisti che provengono da scuole e istituzioni musicali cittadine e non solo nell’apprendimento di uno strumento musicale o del canto per poi fare ingresso nei licei musicali o al Conservatorio.

Il progetto è stato approvato e sostenuto da Fondazione Peppino Vismara, Comune di Palermo, Presidenza dell’Assemblea Regionale Siciliana e Citta Metropolitana di Palermo.