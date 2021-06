Il Teatro Massimo celebra la festa della musica: tutti gli appuntamenti in programma

Il Teatro Massimo partecipa alla Festa della Musica, la manifestazione internazionale giunta alla 27esima edizione che lunedì 21 giugno offre in tutto il mondo migliaia di concerti gratuiti per le strade e i teatri delle città e con la quale si saluta il solstizio d’estate.



Il Teatro Massimo celebra la Festa della Musica con due appuntamenti dal vivo e on line: alle 18.00 sulla scalinata monumentale del Teatro grazie alla collaborazione con il Comando Provinciale dei Carabinieri la Kids and Youth Marching Band, la formazione giovanile del Teatro guidata dal Maestro Michele De Luca, suonerà insieme alla Fanfara del XII Reggimento dei Carabinieri, diretta dal Maestro Lgt Paolo Sena. In programma un repertorio misto di marce militari e arie celebri.

Mentre dalle 8.00 alle 24.00 sarà disponibile in streaming gratuito sulla WebTv del Teatro “Il crepuscolo dei sogni”, lo spettacolo originale del visionario regista tedesco Joannes Erath che ha inaugurato la stagione 2021 del Teatro Massimo, con la direzione di Omer Meir Wellber.

