La musica si affaccia su Cinisi, una festa itinerante con concerti diffusi

“La musica si affaccia su Cinisi”. È quello che ‘letteralmente’ avverrà domenica 20 giugno nel cuore del piccolo centro del Palermitano. L'evento si svolgerà nell’ambito della “Festa della Musica” ed è organizzato dalla Pro Loco Cinisi 2.Zero in collaborazione con l'amministrazione comunale.

Tra le 19.00 e le 21.30 le band Australia, Dnasud, Ilab, la banda musicale di Cinisi, il tenore Rosolino Claudio Cardile e il gruppo vocale Sisters daranno vita a brevi concerti diffusi. Inoltre alla manifestazione parteciperanno anche gli ospiti della comunità per disabili psichici Iside con una esibizione simbolica. Le location dei concerti sono una sorpresa che sarà rivelata nel corso della manifestazione.

La Festa della Musica, nata in Francia nel 1982 ed estesa a livello internazionale nel 1985 in occasione dell'anno europeo della Musica, è l'unico evento musicale nazionale che coinvolge in Italia, nello stesso giorno, più di 800 città e 45.000 artisti.

“È la prima volta che la Pro Loco porta a Cinisi la Festa della Musica - dichiara Michele Vitale, presidente della Pro Loco Cinisi 2.Zero. - È una manifestazione nata con l'intenzione di contribuire a unire i popoli europei utilizzando quel grande potere che solo la musica possiede. Riteniamo sia il modo migliore per accendere la nostra estate e ripartire tutti insieme dopo tanto, troppo, silenzio”.

