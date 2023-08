Festività in onore di Maria Santissima di Costantinopoli, la 216° edizione a Lercara Friddi

Tutto pronto, a Lercara Friddi per i festeggiamenti in onore della Santa patrona, Maria Santissima di Costantinopoli. Il 17 Agosto, presso l’arena Frank Sinatra, con lo spettacolo ‘’falsi d’autore’’, iniziano gli eventi in programma, che proseguiranno giorno 18 con la Commedia “le tre malelingue” a cura dell’associazione Heracles presso via Mercato nel quartiere Costantinopoli. Sabato 19 un evento imperdibile in Piazza Duomo, Noche LERCAliente, una OneNight Disco in cui saranno presenti tantissimi Dj Lercaresi e Vocalist che faranno ballare e cantare il pubblico per tutta la notte e che vedrà la presenza di 2 star internazionali: La cantante disco di platino Haiducii, autrice del celebre pezzo “Dragostea Din Tei” e uno dei più Grandi Dj e producer europei, Mr. American Express: Christian Marchi.

Giorno 20 sarà come sempre il giorno dedicato alla celebrazione solenne, con la processione in onore della Madonna di Costantinopoli e al termine i giochi pirotecnici, ma prima, alle 06:00 ci sarà la fiera del bestiame. Il 21 Agosto si chiude in bellezza con il concerto in piazza Duomo di Chiara Galiazzo, già vincitrice del programma televisivo X-Factor. Presenterà e condurrà Nadia La Malfa giornalista di teleOne tv regionale, la seconda tv per ascolti in Sicilia. Il sindaco Luciano Marino: ‘’Anche quest’anno abbiamo fatto il massimo insieme a tutta la giunta e al consiglio comunale per coinvolgere con spettacoli di ogni genere tutte le fasce d’età, tenendo come sempre in primo piano la parte solenne della festività a cui tutti i lercaresi in ogni parte del mondo sono legati’’.

L’assessore alle politiche produttive, promozionali e turistiche Ciro Caltabellotta: ‘’E' come sempre fondamentale il coinvolgimento di tutte le associazioni e delle attività produttive locali, che insieme al lavoro dell’amministrazione comunale fanno sì che venga realizzato un programma di prim’ordine, con la presenza di artisti di fama internazionale, con un ritorno economico per il tessuto produttivo locale e di immagine per il Comune, che fa altresì registrare anche un incremento dei flussi turistici, volevo ringraziare i consiglieri comunali tutti, che come sempre sono di fondamentale supporto’’. L’assessore alle politiche culturali e al bilancio Rosario Fabio Oliveri: ‘’Vogliamo offrire un programma culturale coinvolgente perché la cultura resta il grande punto di riferimento di questa importante festa. Saranno giorni intensi e ricchi di iniziative. Ancora una volta, nonostante le difficoltà di bilancio e la complessa situazione economica, abbiamo cercato di dare il massimo per creare un’atmosfera magica e tradizionale che possa rendere il giusto omaggio a Maria SS di Costantinopoli a cui ci sentiamo fortemente legato’’.

L’assessore alle politiche ricreative Rosaria Rizzo sottolinea come nonostante il poco tempo a disposizione dovuto alle elezioni che si sono svolte a fine maggio e la nomina della giunta avvenuta in seguito, può ritenersi più che soddisfatta per il risultato ottenuto in questa prima grande festività in cui da neo assessore ha curato gli aspetti ricreativi. Giuseppe Mesi