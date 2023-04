"Festa della lettura in scena": l'appuntamento del Teatro Biondo all'Archivio storico comunale

Proseguono a Palermo le iniziative legate al progetto di educazione alla lettura espressiva Alza la voce! promosso dal Teatro di Roma e realizzato con il finanziamento del Centro per il Libro e la Lettura, in collaborazione con il Teatro Biondo di Palermo ed Emilia Romagna Teatro Ert - Teatro Nazionale. Mercoledì 12 aprile, alle ore 10.30, nella Sala Damiani Almeyda dell’Archivio Storico Comunale (via Maqueda 157), si esibiranno le coppie vincitrici della Festa della lettura in scena, che si è svolta lo scorso 29 marzo al Biondo.

In occasione della Festa, coordinata da Antonio Silvia, sono state selezionate tre coppie di giovani lettori e lettrici, una per ciascun ciclo scolastico, che rappresenteranno le scuole palermitane alla Festa nazionale della lettura, prevista al Teatro Argentina di Roma il prossimo 18 aprile. Le coppie di lettori sono state scelte dalla giuria composta da Eliana Calandra, Claudia Fucarino, Giuseppe Scuderi, Pamela Villoresi e Gigi Borruso.

Per le scuole primarie, preparate dalla formatrice Virginia Alba, leggeranno Eden Bahr ed Elisa Benfante della classe 2°B dell’istituto Alcide De Gasperi, seguiti dalla docente Antonella Marchese, che proporranno un brano da Le avventure di Pinocchio - Storia di un burattino di Carlo Collodi.

Per le scuole secondarie di primo grado, preparate da Federica D’angelo, Matilde D’Alia e Francesco Cangemi della 1°M della scuola media Publio Virgilio Marone, seguiti dalla docente Lina Ammavuta, leggeranno un brano da Piccole donne di Louisa May Alcott. Per le scuole superiori, preparate da Rinaldo Clementi, Christian Oddo e Sara Falcone della classe 4°B del liceo classico Vittorio Emanuele II, seguiti dalla docente Marina Buttari, leggeranno un brano da Il giorno della civetta di Leonardo Sciascia. L’ingresso è libero fino ad esaurimento dei posti.