Mezzo secolo di carriera di Gianni Guttuso e un super compleanno: festa al Malaluna

Gianni Guttuso, palermitano, classe '53, sin dal '74 è cresciuto sotto l'ala di Pippo Balistreri (oggi direttore di palco del Festival di Sanremo), dj resident della discoteca FlashSound e dove gli permetteva ogni tanto di mettere quache "lento". All'età di 16 anni Gianni diventerà infatti il suo "secondo" dopo serate trascorse a guardare.

"Tutti ballavano, ma io volevo suonare. Con un giradischi o con un mangianastri regolavo i volumi senza mixer", un ricordo di Guttuso ai tempi delle feste private quando iniziava a sperimentarsi. Riceve la tessera di "Dj professionista" '76 all'età di 18 anni. Gianni Guttuso si ritiene figlio degli anni '70 in un momento sociale molto creativo e sente di appartenere all'epoca della "disco-music". Guttuso è stato anche proprietario di discoteche che hanno fatto storia come il "Grant's" di Palermo e il "Quetzal" di Cinisi. Sin dal '75 la sua residenza estiva è San Vito Lo Capo dove inizia a suonare al Diapason, la discoteca all'avanguardia e a due piani. Cinquanta estati trascorse a fare il dj tra la folla sempre in cambiamento del luogo balneare piu' gettonato. Qui sogna un "chiringuito" in quella spiaggia bianca dove mettere musica nelle ore diurne fino al calar del sole.

Al Malaluna di Palermo Gianni Guttuso si è occupato del "risanamento" del venerdì sera. Operazione ancora in corso. Tempo e costanza sono stati gli ingredienti giusti per riportare i più brizzolati a rivivere la discoteca come fossero ancora adolescenti in un posto storico della città. «C'è una gran voglia di ballare» sostiene Guttuso e qui venerdi 17 Maggio, alle 22, Gianni Guttuso festeggerà 50 anni di carriera nella notte del suo compleanno con tanti amici a sorpresa e quella gente ormai fidelizzata. L'indomani Guttuso ripeterà un'altra festa alla Drinkeria di San Vito Lo Capo con gli amici del luogo e di Trapani.