Festa di fine estate a Villa Tasca, visite alla dimora storica ma anche mercatini d'antiquariato

Sabato 19 e domenica 20 settembre, dalla mattina alla sera, il grande parco ospiterà artigiani, laboratori, produttori, mercatini d’antiquariato e un villaggio medievale. Per l’occasione si potrà anche visitare a pagamento la storica Villa Tasca.

Una grande festa che durerà due giorni per celebrare insieme alla città la fine dell’estate. Sabato 19 e domenica 20 settembre il Parco di Villa Tasca (viale Regione siciliana Sud Est, 397) ospiterà la “Festa di fine estate”, una due giorni di eventi aperti gratuitamente al pubblico, organizzata in collaborazione con l’associazione “Artigianando”, che dalla mattina alla sera animeranno i sei ettari di oasi verde nel cuore di Palermo. La Festa si svolgerà sabato 19 settembre dalle 10 a mezzanotte e domenica 20 settembre dalle 10 alle 22.30.

Il parco verde si trasformerà in un contenitore esperienziale con all’interno aree espositive, ludiche e associative: nelle due giornate gli ospiti troveranno - tra le varie attività - il mercato dell'artigianato, un’area vintage e il villaggio enogastronomico, attività benefiche dell’associazionismo del mondo sociale, ambientale e culturale, oltre a un’area Food&Beverage che permetterà alle persone di poter pranzare e cenare al Parco di Villa Tasca.

In occasione della prima edizione della Festa di fine estate, aprirà le porte ai visitatori anche la storica Villa Tasca, che offrirà la possibilità di visitare il giardino privato e gli interni del piano nobile, il giardino romantico e la dimora storica. La visita è organizzata in collaborazione con Restart e ha un costo di 30 euro a persona.

La visita alla dimora storica Villa Tasca

Sabato e domenica dalle 10.30 alle 18, si potrà visitare la storica Villa Tasca, gioiello del romanticismo siciliano ottocentesco, una casa di famiglia dove hanno soggiornato diversi personaggi illustri, tra cui Wagner e Jacqueline Kennedy. La visita guidata del Giardino di Villa Tasca consentirà di passeggiare per i viali immersi nella lussureggiante vegetazione ripercorrendo i momenti storici-culturali che hanno portato alla sua realizzazione. I visitatori potranno scoprire anche gli interni dei saloni del Piano nobile, che si caratterizzano per gli affreschi e le maioliche raffiguranti scene rupestri. La visita dura un’ora e, al termine, verrà offerto un drink in terrazza con i vini Tasca d’Almerita. Sono previsti 5 orari di visita a giornata, ognuno dei quali limitato a 20 posti. La visita ha un costo di 30 euro a persona. Prenotazioni tramite il sito www.restartpalermo.it/villatasca.

L’area artigianale, l’antiquariato e l’esposizione delle auto d’epoca

Saranno presenti circa 30 spazi espositivi dedicati a prodotti artigianali fatti a mano: dal cucito creativo alle ceramiche artistiche, dalle borse in stoffa e in pelle al riciclo, monili per donna, saponi artigianali fino agli oggetti in vetro soffiato. Si potranno acquistare anche pezzi d’epoca, come macchine fotografiche e orologi antichi, e oggettistica di modernariato, ma anche vinili e libri. Spazio anche al sociale, grazie all’artigianato creativo che realizza vestitini per bambini prematuri. La domenica nel viale alberato del parco, sarà presente anche un’esposizione di Fiat 500 d’epoca.

Il villaggio gastronomico e l’area Food&Beverage

Un villaggio dedicato alle delizie enogastronomiche siciliane ospiterà produttori di formaggi, conserve, legumi, frutti esotici e una selezione di presidi Slow Food del territorio. Nell’area Food&Beverage sarà inoltre possibile pranzare e cenare con prodotti tipici della gastronomia regionale, gelato e birre artigianali.

Il villaggio medievale

Un viaggio nel tempo fino al Medioevo grazie al villaggio medievale dell’associazione La Fianna, dove sarà possibile svolgere attività di tiro con l’arco, scherma medievale, visitare le botteghe con prodotti enogastronomici e artigianali del tempo e divertirsi insieme ai musici e bardi, che allieteranno gli ospiti con racconti, musica e leggende. Ci sarà anche un duello scenografico con il combattimento di due cavalieri in armatura.

Laboratori per bambini e attività per gli animali

La cooperativa Palma Nana organizzerà durante la due giorni di evento numerosi laboratori dedicati ai diritti naturali dei bambini. I laboratori hanno durata di un’ora e si svolgeranno dalle 10 alle 12 e dalle 16 alle 18. La partecipazione è gratuita, su prenotazione durante il corso della giornata e a numero chiuso. Spazio anche alle attività dedicate ai cani grazie all’associazione Doggy Park, che metterà a disposizione la competenza dei suoi educatori ed istruttori per prove sportive gratuite di Agility Dog, Hoopers, Rally-O e Nosework, oltre alla possibilità di effettuare gratuitamente colloqui per percorsi di educazione.