Extravaganze con Radio Italia anni '60: all'Hype Club con i dj Mauriziotto e Scancarello

Nuova partnership di Extravaganze con Radio Italia anni 60. In occasione di questo evento sarà presentato il nostro nuovo concept, Extraitalia90, un viaggio emozionante attraverso i grandi successi italiani e internazionali degli anni '90. Sarà un'esperienza indimenticabile di musica, ballo e intrattenimento con i deejay Mauriziotto, Scancarello, Silvio Randazzo e Matteo La Rosa.

La serata vedrà la partecipazione speciale di Paoletta da Radio Italia, con Cristian Vinci alle percussioni e la presenza di Beppe Palmigiano di Radio Italia anni '60. Appuntamento sabato 17 febbraio, inizio alle 22.30, all'Hype Club di viale Strasburgo 195. Hanno collaborato Siciliamando Viaggi, situato in via Autonomia Siciliana 116, Pixel Adv e Celestino Eventi. Per informazioni su come accedere alla lista e ai privè chiamare il numero 338.5683872.