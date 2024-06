Festa d’estate al Parco dei Suoni: tanto sport gratis per tutti

Festa d’estate sabato 15 giugno, dalle 10, al Parco dei Suoni. L'evento inclusivo, organizzato dall’istituto dei ciechi di via Angió, in collaborazione con l’Unione Italiana ciechi e ipovedenti di Palermo e Vivi Sano, associazione che gestisce il parco, sarà aperto alla città per dare l’opportunità a tanti di provare numerose discipline sportive e vivere una mattinata con gioia.

Saranno presenti le squadre paralimpiche dei laziali dell’associazione Pianoscarano, del Club Scherma Palermo, di Vivi Sano, della Nuova Pallacanestro Palermo, dell’Accademia Taekwondo Sicilia e le donne della Boomerang del calcio camminato.

“Oltre alle attività sportive strutturate in corsi - spiega il presidente dell’istituto Tommaso Di Gesaro - organizziamo delle feste aperte alla comunità con cadenza trimestrale per dare l’opportunità a tanti di conoscere le discipline sportive praticate al Parco dei Suoni, impianto polisportivo, che stiamo dotando di una piscina terapeutica in fase di realizzazione”.



Ingresso gratuito.