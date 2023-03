A Villa Filippina arriva la festa dell'equinozio: due giorni di eventi tra vintage e musica

Al Parco Villa Filippina (piazza San Francesco di Paola 18) si dà il saluto alla Primavera con la “Festa dell’Equinozio”, due giorni di eventi per adulti e bambini ad ingresso libero, sabato 18 e domenica 19 marzo, nel cuore della città a pochi passi dal Teatro Massimo.

La Festa dell’Equinozio include due grandi contenitori di expo e intrattenimento: il “CreArt Fest” a cura dell’associazione CreArt Eventi Aps, con il mercato di artigiani siciliani e laboratori creativi per i più piccoli e il “Rewind Market. Camden + Sfrido” a cura di Modwear, con espositori di abiti e oggetti vintage, musica live e dj set.

Si comincia sabato dalle 9.00 alle 24.00 e si continua domenica dalle 10.00 alle 20:00. Sabato e domenica è visitabile il mercato di abiti e oggetti vintage e dell’artigianato. Sabato (ore 11) e domenica (ore 12) in programma (gratuitamente) momenti di animazione per i bambini. Per loro a disposizione anche dei laboratori creativi e un’area gonfiabili (accessibili con un contributo) durante le due giornate. Sia sabato che domenica è aperta (colazione, pranzo e cena) l’area ristoro del Monsù, al coperto, con un’area gioco bimbi dedicata. Musica live e dj set, in programma: sabato ore 13 Guidoboni e Vincent Hank live, ore 18 dj set di Pex. Domenica, ore 13 Giovanni Ziino, Luca Mazzola e Carl Baker live, ore 18 dj set di Contessina.

Anticipa la due giorni, venerdì 17 marzo alle 21.30, il concerto di Ntntn per la rassegna “Atmosfere” al Planetario. Il concerto è fatto di analog live, campionamenti dal mondo della natura e dell’ambiente urbano, combinati a pulsazioni ritmiche ancestrali. Il suo paesaggio sonoro fluttua sospeso tra ambient, techno e suoni onirici. L’ultima sua release è un Ep per l’etichetta palermitana Limone Lunare Records e si chiama “Luminescence”, un viaggio dentro a una foresta di suoni, una natura selvaggia che si sveglia e prende una nuova forma. Biglietti su www.parcoticket.it.

Sabato dalle 9.00 alle 14.00 appuntamento con il Mercato dei contadini sotto i portici. Tutti i giorni, dal lunedì alla domenica, dalle 9.00 alle 18.00 è aperta e accessibile la Casa delle Farfalle. Biglietti acquistabili all’ingresso. Domenica alle 12.00 appuntamento con gli esperti del Planetario di Villa Filippina per l’evento “Progressioni del ciclo solare”, proiezioni e osservazioni del Sole. Alle 19.00, alle 20.00 e alle 21.00 tre turni per dare il saluto al cielo invernale con l’evento “Punto vernale. Dall’inverno alla primavera”. Proiezioni e osservazioni delle costellazioni del cielo invernale (Orione, Toro e Cane Maggiore con la stella più luminosa del cielo, Sirio) e degli oggetti di profondo cielo (nebulose e ammassi) grazie all’Unistellar, un telescopio che consente di osservare oggetti così particolari nonostante l’inquinamento luminoso della città. Biglietti disponibili su www.parcoticket.it.