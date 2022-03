Festa della donna con aperitivo e musica affacciati sul mare all'Ibis Styles Palermo President

Una “Festa della donna” in un nuovo spazio rinnovato e ritrovato di Palermo, tra musica e aperitivi, osservando il panorama e il gioco di luci del mare e del porto dopo il tramonto.

Aprono martedì 8 marzo alle 19,30 le terrazze dell’hotel Ibis Styles Palermo President in via Francesco Crispi 230. Un luogo ideale per bellissime foto panoramiche e per farsi selfie da pubblicare su social network come Instagram e TikTok. Nel corso della serata sarà servita l’apericena. A rendere più frizzante l’appuntamento con la musica live. "L’Ibis styles Palermo President - dicono i responsabili dell’hotel - apre le porte alla città, dal suo migliore punto di vista: la sua terrazza affacciata sul mare di Palermo, che vogliamo diventi un punto di riferimento per tutti". Ingresso solo con prenotazione mandando una mail a h9132@accor.com. L’hotel è anche dotato di un parcheggio privato esterno.