Festa delle verdure tradizionali e antiche delle Madonie: appuntamento a Isnello

La 17esima edizione della Festa delle Verdure Tradizionali e Antiche delle Madonie, manifestazione unica nel suo genere, organizzata dalla Proloco Isnello col supporto del Comune di Isnello e il patrocinio degli Assessorati Regionali dell'Agricoltura e dello Sviluppo Rurale e del Turismo, dello Sport e dello Spettacolo e della Città metropolitana di Palermo, animerà questo fine settimana. Un ricco calendario caratterizzerà sabato 20 e domenica 21 aprile.

Nella mattinata di sabato 20 aprile, mostra e degustazione delle Verdure per gli studenti dell'I.C. Minà Palumbo di Isnello e passeggiata alla scoperta della raccolta in campo, a cura della Proloco di Isnello e Aromatiche Madonie. Nel pomeriggio di sabato, a partire dalle 17.30 presso l'Auditorium del Centro Sociale, una interessante tavola rotonda, con tanti ospiti, sui benifici delle Verdure per una alimentazione sana e come prospettiva di sviluppo per il territorio madonita.

Domenica 21, una giornata imperdibile: il centro storico del Comune di Isnello sarà animato per tutta la giornata da diverse iniziative. Per tutta la giornata, sarà allestita una mostra mercato con le eccellenze e le produzioni artigianali del territorio, sarà possibile fare esperienze e visite guidate, degustare i deliziosi piatti preparati dai volontari della Proloco Isnello, assistere ad un imperdibile show cooking col prof. Mario Marchese a cura dell' I.C. "Mandralisca" di Cefalù e molto altro ancora. Dalla mattinata e per tutto il giorno, tanto divertimento per grandi e piccini con i balli folk e i canti popolari dell' Auser di Polizzi, le arti circensi e il teatro di strada di Mario Barnaba e l'Ass.Kiklos e la musica jazz della The Dixie Kings Street Band.