Festa delle famiglie al Minimupa Garden: il programma per figli e genitori

Domenica 18 giugno, dalle 10.30 alle 18.00 una giornata di festa, sport, salute, teatro, arte, cibo, rispetto per l ambiente, letture e giochi con i nostri bambini e bambine e con tutti coloro che vivono la famiglia come luogo di amore. Minimupa insieme ad enti, scuole, associazioni, librerie, liberi professionisti esperti del mondo dell'infanzia, della genitorialità, dello sport, di amici prima di tutto, per lanciare un messaggio di inclusione, di condivisione e di accoglienza perché la famiglia è il primo luogo dove si impara ad amare, dove ogni diversità è ricchezza, dove l´ unica base solida che conta è l'amore. In questa giornata ci saranno diversi momenti di confronto, laboratori, letture, momenti di musica, di giochi e la possibilità di pranzare e rilassarsi nel nostro splendido giardino!



PARTECIPANTI



- Tutti nella mia tana

- Libreria Cirasa

- Libreria Capoverso

- ASD sport Kids

- La Casetta nell´Orto

- La Casa dei bambini Montessori

- La Casetta Montessori

- Ti porto sul Cuore

- L´ Arte di Crescere OdV

- Libero Gioco

- Primo respiro

- Genitori si diventa

Ci sarà anche:

- Teleferica per bimbi

- laboratorio musicale

- yoga mamme e bimbi

- Lettura Lis

- calcetto

- Corso di disostruzione pediatrica

- Mi fascia capire

Vademecum:

• porta un telo per stenderti sul prato

• conserva nella borsa il cellulare

• chiacchierata con gli altri

• porta un cappellino e crema solare

e ricorda...non esiste buono o cattivo tempo, ma solo buono o cattivo equipaggiamento!

QUANDO:

21 maggio 2023

ore 10.00 - 18.00

DOVE:

Minimupa Garden

Via Atenasio, 20

Palermo

c/o il giardino del Notaro

CONTRIBUTO:

15€ a famiglia (massimo 4 persone)

5€ per ogni ingresso ulteriore

p.s. il contributo include la partecipazione gratuita a tutti i laboratori.

PRANZO (a pagamento)

pizza espressa dal nostro forno a legna in giardino a cura di Godiva Restaurant

Per info e contatti:

Valentina N. +39 389 461 8373





PROGRAMMA:



ore 11.00 - 12.00 e 16.00 - 17.00

a cura di Minimupa

Arrampicata Baby con teleferica

Prenotazioni dopo la prenotazione on line via whattsapp al numero +39 389 461 8373



ore 11.00/12.30 e ore 16.00/17.30

Associazione Libero Gioco

Laboratorio "Piccole esperienze creative"

percorsi sperimetali di scoperta



ore 10.30/12.30

A cura di Roberto Bruno

CalcioLab

un momento di gioco, di condivisione, di divertimento in un vero campo d´erba!



Dalle ore 15.00

Still I Rise

Organizzazione indipendente nata per offrire istruzione e protezione ai minori profughi e vulnerabili.

Banchetto informativo e tanti divertenti laboratori per bambini.

Un importante presenza per ricordare quanto sia importante "cambiare il mondo, un bambino alla volta".



Gruppo 2-3 anni 16.00/16.30

Gruppo 3-5 anni 16.45/17.15

Gruppo 5-7 anni 17:30-18.00

Sport Kids Asd

Attività di motricità di base e alfabetizzazione motoria studiate per bimbi di età compresa tra i 2 e i 7 anni.

Prenotazione su numero Whatsapp 3894618373



Ore 11.00 e ore 16.00

Libreria Capoverso vi racconta "Colapesce"

di Riccardo Francaviglia e Margherita Sgarlata, Splen edizioni.

Preparatevi a cantare con noi i ritornelli di questa ballata che racconta delle meraviglie e i misteri celati negli abissi del nostro mare! (max 15 partecipanti)

Prenotazione su numero Whatsapp 3894618373

inoltre: Punto lettura su richiesta



dalle ore 10.30

Genitori Si diventa, Associazione

Una associazione di volontariato che fornisce informazione e aiuto e supporto alle coppie che si avvicinano all'adozione e alle famiglie adottive e al contempo si impegna a favorire lo sviluppo di una cultura attenta al diritto dei minori. Sportello informativo e di supporto.



dalle 10.30

Shiatsu è incontrarsi…

A cura di Lucia Diotallevi

Durante il trattamento l’operatore si fa strumento di relazione e di ascolto dell’altro con il respiro, con l’uso dei palmi delle mani, dei pollici, dei gomiti, degli avambracci, talvolta delle ginocchia.

Regala ad ognuno qualcosa di squisitamente personale (che si ascolta, anche, nelle ore successive al trattamento.) Il massaggio relax regala un momento di tranquillità e benessere veicolato dall’olio neutro e dagli oli essenziali.

Si pratica vestiti, in abiti comodi, sul futon (materasso giapponese).



Ore 11.00 -13.00

Libreria Cirasa

Letture sotto la "Cirasa" in collaborazione con la Dott.ssa M. Claudia Salerno

Ore 11.00 età 2/3 anni

Due code mai viste

di Alberto Lot, edizioni Minibombo;

Ore 11.45 età 3/5 anni

Un libro

di Hervè Tullet edizioni Franco Cosimo Panini

Ore 12.30 età 5+ anni

Il mostro peloso

Emme Edizioni

Prenotazione su numero Whatsapp 3894618373

Le letture saranno eseguite anche in LIS, dalla Dott.ssa Alessia Anzà



Ore 12.00 e 16.00

Circolo Arci "Tutti nella mia tana"

Tana! Cosa troverete stavolta nella nostra tana? Sorpresa!

Percorso gioco motorio e sensoriale con finale a sorpresa

Età 2/5 anni

Prenotazione su numero Whatsapp 3894618373

(max 15 partecipanti)



Ore 11.00/12.00

a cura di Roberta Kalile

Laboratorio di Danza del Ventre per principianti

Un modo alternativo per prendersi cura del corpo, delle emozioni e della energia.

Una vera meditazione attiva condotta da ritmo e movimento, un incontro lontano da modelli prestabiliti per scoprire la nostra propria ed unica femminilità.

Roberta Kalile, insegnante di Danza del Ventre e danze Orientali, doula e psicologa, vi invita a questo incontro aperto anche a chi è alla prima esperienza.



Ore 15.30/ 16.10 Età 3-5 anni

Ore 16.30/17.10 Età 6-8 anni

Laboratorio musicale

La musica si fa gioco

Attraverso l´ascolto, il gioco, il "fare musica insieme", l´incontro con gli strumenti musicali, i colori, la scoperta della musica da parte del bambino come universo affascinante e linguaggio potente per esprimere il proprio sè. A cura della Dott.ssa Olga Moscato, musicoterapeuta e insegnante di musica.



ore 11.00 - 12.00 2-4 anni

ore 16.00 - 17.00 Genitori con bimbi 5-8 anni

Laboratorio di motricità

A cura della dott. ssa Vanessa Coppola, chinesiologa e istruttrice di attività motoria.

Una attività rivolta a tutti i partecipanti con i loro bimbi, un´allenamento divertente e stimolante. Circuiti, giochi con cerchi, ostacoli, birilli e ancora salti con la palla.



ore 10.00 e ore 16.00

A cura de La Casetta nell´Orto e de La Casa dei Bambini Montessori

Emy e i girasoli

Teatro del kamishibai e a seguire la semina dei nostri girasoli!

Per famiglie e bambine, bambini a partire dai 2 anni.

Max 10 partecipanti

ore 10.00 e ore 16.00

A cura de La Casetta nell´Orto e de La Casa dei Bambini Montessori

Cuore di lana, legami d´amore

Lettura ed esperienza creativa.

Per famiglie e bambine, bambini a partire dai 4 anni.

Max 10 partecipanti

dalle ore 11.00

A cura de La Casetta nell´Orto e de La Casa dei Bambini Montessori

Il nostro grande telaio, intrecci in natura

Lettura ed esperienza creativa.

Per famiglie e bambine, bambini a partire dai 2 anni.

Nessun limite numerico sino al completamento del nostro telaio!

ore 11.30 e 16.30

A cura de La Casetta nell´Orto e de La Casa dei Bambini Montessori

Io e il cosmo, pittura sospesa

Artisti in natura!

Per famiglie e bambine, bambini a partire dai 3 anni.

Max 8 partecipanti

Dalle 10.00 alle 12.00 e dalle 15.00 alle 17.00

A cura de La Casetta Montessori

Spazio piccolissimi Montessori 0-3 anni



Ore 15.30

a cura di Ti Porto sul Cuore, Fascioteca di Palermo

Mi faScia capire,incontro informativo sul babywearing



Ore 16.00

Associazione Primo Respiro

Progetto io salvavita

Un incontro informativo su alcune importanti tematiche:

- Sicurezza a tavola: tagli sicuri

- Sicurezza in auto

- Manovre di disostruzione pediatrica

Rivolto a genitori, nonni, allenatori, baby sitter, educatori, a tutta la popolazione!

Responsabile del progetto la Dott.ssa Giulia Dari, ostetrica

Vicepresidente dell´ass. Primo Respiro



Ore 16.00 Spettacolo di Break Dance di "VIBE Urban Lab"



