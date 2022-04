"Scinni" e "Record store day": il 25 aprile tra gastronomia e musica a Villa Filippina

Weekend lungo in occasione della Festa della Liberazione al Parco Villa Filippina (piazza San Francesco di Paola 18) da venerdì 22 a lunedì 25 aprile con un ricco programma di appuntamenti tra gastronomia, musica e spettacoli.

Si comincia venerdì alle 20.00 con la grande festa gastronomica di “Scinni” (fino a lunedì) presentata e coordinata da Katiuska Falbo e Francesco Caravello, che riunisce le aziende del territorio siciliano (pasta fresca, pizza, birra, formaggi) per uno spazio tra degustazioni e promozione dei prodotti. Durante le quattro giornate sono previsti show cooking, spettacoli teatrali e concerti. Ingresso libero. Ticket per le degustazioni.

Sabato 23 e domenica 24 arriva il “Record store day” (a cura di associazione Transea, Bolazzi, ModCafè e ModWear) con una grande esposizione e vendita di dischi e vinili e dj set tutto il giorno per la Festa del Disco celebrata in tutto il mondo.

Sia sabato che domenica saranno presenti alcuni espositori (oggetti e abiti vintage e artigianato) che in questi mesi hanno partecipato al “Camden market”. Per i bimbi possibilità di giocare nell’area kids con il parco giochi (gratuito e non accessibile in caso di eventi privati), partecipare sabato alle attività sportive di Rugbytots o ai laboratori creativi (a cura di CreartEventi) dalle 10.00 alle 18.00 sia sabato che domenica. Sabato dalle 9.00 alle 14.00 appuntamento con il Mercato dei contadini per la spesa di prodotti a chilometro 0 e bio.