Scampagnata di città per il 25 aprile: a Sanlorenzo Mercato la grigliata a suon di musica live

Per la festa della Liberazione Sanlorenzo Mercato ospita tra i profumi dell’orto e sotto il sole del giardino le grigliate all’aperto. Protagonisti sia la carne che il pesce, sulle note dei Tre Terzi.

In occasione della Festa della Liberazione torna al Mercato l’appuntamento con le grigliate all’aperto tra i profumi dell’orto e il sole del giardino (ingresso libero, non occorre la prenotazione). Protagonista assoluta la brace del Mercato che per l’occasione si fa in due: da un lato il pesce con salsiccia di pesce, gamberoni arrostiti, caponata di pesce spada, polpette di sarde e un contorno di insalata verde (€18); dall'altro il trionfo della carne con salsiccia (alla pizzaiola e con friarielli e provola), puntine di maiale (semplice e aromatizzata), mangia e bevi, stigghiola, capocollo di suino siciliano aromatizzato al ginepro e un contorno di patate al forno (€ 18).

Ad arricchire la “scampagnata in città”, il live dei Tre Terzi: a partire dalle 13, sul palco del giardino sale la band formata da Claudio Terzo (chitarra acustica e voce), Ferdinando Moncada (chitarra elettrica e voce), Diego Tarantino (basso e voce), Ferdinando Piccoli (batteria). La band dalle sonorità rock e blues condurrà in un viaggio emozionale fatto di ballads internazionali, cover e brani originali.