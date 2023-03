Festa della donna a tutta dance: l'8 marzo si festeggia al Dorian

Una Festa della donna fatta per ballare. I Passpartù e dj Fabio Flesca sono i protagonisti l’8 marzo della Festa della Donna al Dorian, il locale, ma anche il brand, simbolo di musica a Palermo e provincia, sotto la guida artistica di Alessio Ciriminna, in via Rosario Gerbasi 6, di fronte al molo Santa Lucia del porto di Palermo.

La serata inizierà alle 20. I clienti potranno scegliere o il menù-pizza o l’apericena a 20 euro. Dopo la cena, alle 21,45, l’entrata è 10 euro con drink incluso. Alle 22 saliranno sul palco i Passpartù capitanati da Claudia Macca alla voce, che faranno ballare al ritmo della musica dance. Seguirà dj set con Fabio Flesca.