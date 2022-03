Festa della donna con tributo a Vasco Rossi: i Colpa d'Alfredo in concerto al Dorian

Una Festa della donna spericolata, in nome del mito immortale di Vasco Rossi. I Colpa D’Alfredo suonano l’8 marzo al Dorian, il locale, ma anche il brand, simbolo di musica a Palermo e provincia, sotto la guida artistica di Alessio Ciriminna, in via Rosario Gerbasi 6, di fronte al molo Santa Lucia del porto di Palermo.

La serata inizierà alle 20. I clienti potranno scegliere o il menù-pizza a 20 euro che comprende antipasto, pizza e birra o bibita analcolica, oppure il menù alla carta. Dopo la cena l’entrata è con drink card. In sala potranno entrare fino a 150 persone.

Alle 22 saliranno sul palco i Colpa D’Alfredo, il cui leader Ivano Passarello è reduce dalla trasmissione televisiva di Raiuno “Tali e quali show”, in cui ha interpretato proprio Vasco Rossi. Oltre due ore e mezzo di spettacolo in cui si festeggeranno in musica i 70 anni del Blasco, ripercorrendo tutti i brani dal 1977 a oggi, ovvero dal brano “La nostra relazione” a “Siamo qui”.